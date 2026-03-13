Айпери Медет кызы снова выйдет на ковер против олимпийской чемпионки

Кыргызский борец Айпери Медет кызы 27 марта выступит на турнире PWL в Ташкенте.

По информации организаторов, ее соперницей станет олимпийская чемпионка из Японии Юки Кагами. Ранее спортсменки встречались на ковре четыре раза, и пока счет в противостоянии равный — 2:2.

Последний поединок между ними состоялся в финале чемпионата мира 2023 года, где победу одержала японская спортсменка.

Отметим, что Юки Кагами является олимпийской чемпионкой Игр в Париже — 2024. Айпери Медет кызы на Олимпиаде в Париже заняла 5-е место, после чего выиграла чемпионат Азии и Исламские игры, а также стала серебряным призером чемпионата мира.