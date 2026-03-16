Чуңкурчак капчыгайында спорттук туризм боюнча ачык чемпионаты өтөт

22-мартта ажайып кооз Чуңкурчак капчыгайы — альпинизм, аскага чыгуу жана туризм ышкыбоздорунун көңүл борборуна айланат. Бул тууралуу Кыргызстандын спорттук туризм федерациясынын президенти Владимир Агафонов билдирди.
Анын айтымында, ал жерде Бишкектин спорттук туризм боюнча ачык чемпионаты өтөт. Чемпионаттын катышуучуларына татаал жана техникалык жактан татаал программа даярдалган.
Тоо туризми жана альпинизм менен алектенген командалар жана спортчулар катышууга чакырылат. Бирок, уюштуруучулар чемпионат көрүүчүлөр үчүн да эң сонун иш-чара болорун баса белгилешет.
«Бул бир күндү ачык асман алдында өткөрүү, кесипкөй альпинисттердин жабдуулар менен иштеп жатканын көрүү жана катышуучуларды чыныгы тоолордо колдоо үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк. Досторуңузду, термосту жана жакшы маанайды ала келиңиз», — деп белгилешет уюштуруучулар.
Көрүүчүлөр спорттун кызыктуулугунан гана ырахат албастан, ачык асман алдында бир күн өткөрүү, жазгы тоолордон ырахат алуу жана трассадагы кызыктуу мелдештерге күбө болуу мүмкүнчүлүгүнө да ээ болушат.