В Чункурчаке пройдет чемпионат Кыргызстана по горному туризму

С 24 по 26 апреля в ущелье Чункурчак пройдет чемпионат Кыргызской Республики по спортивному туризму на горных дистанциях, который соберет лучших профессиональных туристов, альпинистов и спасателей нашей страны, готовых испытать границы своих возможностей на сложном горном рельефе. Об этом сообщает Федерация спортивного туризма КР.
По ее данным, это не просто соревнования — это проверка на знание туристско-альпинистской техники и умение применять ее работая в команде.
На старт выйдут не только опытные туристы-многоборцы, но и профессиональные альпинисты, а также альпинистские спецподразделения спасателей МЧС. Это уникальное противостояние разных школ выживания и способов преодоления сложного горного рельефа обещает держать интригу до последнего финишировавшего участника», — отмечается в сообщении.
В программе заявлены сложнейшие технические этапы.
Вертикальный предел: технически сложное скоростное преодоление отвесных скальных участков.
Над рекой: навесные переправы через горные реки, требующие идеальной командной работы.
Битва за жизнь: отработка сложнейших сценариев спасательно-транспортировочных работ, где участники продемонстрируют навыки эвакуации пострадавших в экстремальных условиях.
Вход свободный. Рекомендуется иметь при себе теплую одежду, удобную обувь, воду и еду.