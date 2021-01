Валентина Шевченко — лучшая спортсменка UFC 2020 года по версии сайта championat.com.

За кыргызстанку проголосовали 65 процентов читателей. Среди претендентов в номинации «Боец года — женщины» в UFC были Аманда Нуньес, Аманда Рибас, Маккензи Дерн (все из Бразилии) и Вейли Чжан из Китая.

По информации издания espn.com, Валентина Шевченко победила в премии Helwani Nose Awards. О чем сообщила и сама спортсменка у себя в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valentina Shevchenko (@bulletvalentina)

Women’s MMA Rankings также назвал бойцем года спортсменку из КР.