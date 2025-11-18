Валентина Шевченко поделилась планами о своей спортивной карьере

Валентина Шевченко в интервью Джо Рогану рассказала о своих ближайших планах и спортивной карьере.

Фото UFC

По ее словам, сначала нужно разобраться с парой травм, которые преследуют на протяжении всей карьеры.

«Сейчас я не смогу назвать точную дату своего возвращения в октагон. Но я здесь, я все еще в деле», — сказала спортсменка после победного боя с китаянкой Вейли Чжан.

Она отметила, что спорт — это ее жизнь.

«Единоборства — это не просто спорт и моя карьера. Это мой стиль жизни. Я боец единоборств. Пока мое здоровье позволяет мне этим заниматься, я буду этим заниматься», — отметила Валентина Шевченко.

Кыргызстанка также прокомментировала ожидания поклонников на возможный бой с Амандой Нунес, назвав соперничество незаконченным делом.

«Однако пока непонятно, вернется она или нет. Будет она биться или нет. А если она вернется, то в какой форме будет — половина Аманды или полноценная Аманда», — пояснила кыргызстанка.

Ранее Валентина Шевченко дважды проиграла Аманде Нунес в рамках легчайшего веса, сначала единогласным, а затем раздельным судейским решением.

Напомним, в ночь на 16 ноября боец смешанного стиля (ММА) кыргызстанка Валентина Шевченко победила китаянку Вейли Чжан на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Бой продлился все пять раундов и завершился разгромной победой Валентины Шевченко единогласным решением судей. Все три арбитра признали ее сильнейшей со счетом 50:45.