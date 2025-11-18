10:37
USD 87.45
EUR 101.48
RUB 1.08
Спорт

Валентина Шевченко поделилась планами о своей спортивной карьере

Валентина Шевченко в интервью Джо Рогану рассказала о своих ближайших планах и спортивной карьере.

UFC
Фото UFC

По ее словам, сначала нужно разобраться с парой травм, которые преследуют на протяжении всей карьеры.

«Сейчас я не смогу назвать точную дату своего возвращения в октагон. Но я здесь, я все еще в деле», — сказала спортсменка после победного боя с китаянкой Вейли Чжан.

Она отметила, что спорт — это ее жизнь.

«Единоборства — это не просто спорт и моя карьера. Это мой стиль жизни. Я боец единоборств. Пока мое здоровье позволяет мне этим заниматься, я буду этим заниматься», — отметила Валентина Шевченко.

Кыргызстанка также прокомментировала ожидания поклонников на возможный бой с Амандой Нунес, назвав соперничество незаконченным делом.

«Однако пока непонятно, вернется она или нет. Будет она биться или нет. А если она вернется, то в какой форме будет — половина Аманды или полноценная Аманда», — пояснила кыргызстанка.

Ранее Валентина Шевченко дважды проиграла Аманде Нунес в рамках легчайшего веса, сначала единогласным, а затем раздельным судейским решением.

Напомним, в ночь на 16 ноября боец смешанного стиля (ММА) кыргызстанка Валентина Шевченко победила китаянку Вейли Чжан на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Бой продлился все пять раундов и завершился разгромной победой Валентины Шевченко единогласным решением судей. Все три арбитра признали ее сильнейшей со счетом 50:45.
Ссылка: https://24.kg/sport/351260/
просмотров: 451
Версия для печати
Материалы по теме
Турнир UFC 322: кыргызстанка Валентина Шевченко разгромила Вейли Чжан
Шевченко vs Жанг: круче не бывает, заявил президент UFC Дана Уайт
Валентина Шевченко показала тренировку перед защитой своего титула на UFC 322
Валентина Шевченко поделилась фото со съемок сериала «Список смертников»
Следующий бой кыргызстанки Валентины Шевченко может состояться с Вейли Жанг
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор восхитился кыргызстанкой Валентиной Шевченко
Валентина Шевченко предложила своим фанатам определить ее будущую соперницу
Посвящаю маме и сестре. Валентина Шевченко прокомментировала свою победу
Главное событие UFC 315: Валентина Шевченко защитила свой чемпионский титул
Главное событие UFC 315 — бой Валентины Шевченко и Манон Фиоро пройдет 11 мая
Популярные новости
Турнир UFC 322: кыргызстанка Валентина Шевченко разгромила Вейли Чжан Турнир UFC 322: кыргызстанка Валентина Шевченко разгромила Вейли Чжан
Кыргызстанец занял первое место на&nbsp;чемпионате мира FIDE по&nbsp;шахматам Кыргызстанец занял первое место на чемпионате мира FIDE по шахматам
Омурбек Бабанов создал свой футбольный клуб &laquo;Азия&raquo; Омурбек Бабанов создал свой футбольный клуб «Азия»
&laquo;Кубок Манаса&raquo; по&nbsp;футболу. Молодежная сборная Кыргызстана обыграла Иран «Кубок Манаса» по футболу. Молодежная сборная Кыргызстана обыграла Иран
Бизнес
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банк&raquo; Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банк»
Оформляйте страховку для путешествий онлайн в&nbsp;&laquo;BAKAI Страхование&raquo; Оформляйте страховку для путешествий онлайн в «BAKAI Страхование»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; завершил смену акционеров и&nbsp;начинает новую фазу роста «Банк Компаньон» завершил смену акционеров и начинает новую фазу роста
Официальное обращение &laquo;Чайна Петроль Компани &laquo;Джунда&raquo; Официальное обращение «Чайна Петроль Компани «Джунда»
18 ноября, вторник
10:34
Глава МИД Китая Ван И посетит Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан Глава МИД Китая Ван И посетит Кыргызстан, Узбекистан и ...
10:33
В Бишкеке пройдет форум по управлению интернетом (KIGF 2025)
10:28
Президент расширил перечень статей, за которые предусмотрена конфискация
10:21
«Балхаш». В Казахстане определились с названием первой атомной электростанции
10:14
ГКНБ предупредил бизнесменов о недопустимости завышения цен на мясо