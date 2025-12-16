Премьера документального фильма «Кыргызстан — родина чемпионов» состоялась в Бишкеке. Картина о пути спортсменов республики к чемпионскому титулу и мировому признанию снята при активной поддержке BAKAI по инициативе UFC Eurasia. Лента посвящена развитию культуры единоборств в стране и особому интересу нового поколения к разного вида борьбе.

Гости презентации — именитые отечественные борцы Акжол Махмудов и Мыктыбек Оролбай уулу — рассказали зрителям о спортивных достижениях и особом отношении к тренировкам. Они с удовольствием ответили на вопросы своих многочисленных поклонников и сделали селфи на память.

Фильм посвящен долгому и кропотливому процессу становления спортсменов чемпионами и чувству гордости каждого героя за особую честь представлять Кыргызстан на международном ринге. В документальной картине приняли участие Валентина Шевченко — титулованная действующая чемпионка UFC по смешанным единоборствам, Дмитрий Бивол — боксер, абсолютный чемпион в полутяжелом весе, Акжол Махмудов — борец греко-римского стиля, двукратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призер летних Олимпийских игр, а также тренер Валентины Шевченко Павел Федотов.

Приехал, чтобы побеждать

Главным героем картины стал Уран Сатыбалдиев — «восходящая звезда» UFC. Свой первый бой он провел, выйдя на замену травмированному спортсмену всего за два дня до поединка. При этом его соперник превосходил кыргызстанца по весу на целых 20 килограммов.

Мыктыбек Оролбай уулу, отвечая на вопросы зрителей, рассказал о непреодолимом желании стать спортсменом и долге перед своей родиной. Он заинтересовался спортом еще в детстве, когда жил и учился в селе.

«Нас в семье пятеро, у меня есть еще два старших брата. Они спортсмены, как и я, также поднимали флаг Кыргызстана на различных соревнованиях. У кыргызов есть хорошая пословица: «Глядя на брата и иголку, научишься шить». Причина, по которой я пришел в спорт, — это мои братья, они меня вдохновили», — поделился со зрителями Мыктыбек Оролбай уулу.

По словам спортсмена, его мама сначала была против его увлечения, но желание молодого человека поднять флаг страны и кыргызский калпак в октагоне UFC успокоило материнское сердце. Она решила для себя: раз сын хочет сделать что-то важное для родины, то зачем противиться?

«Мама никогда не смотрит мои бои в прямом эфире, потому что у нее болит за нас сердце, всегда переживает. Когда я приехал в Америку, кыргызские ребята спрашивали меня: «Зачем ты приехал?». Я отвечал: «Я приехал сюда, чтобы выступать в UFC». У меня не было другой цели, моя единственная цель — прославлять Кыргызстан», — подчеркнул Мыктыбек Оролбай уулу.

Мир должен знать, где родина именитых чемпионов

Директор департамента маркетинга BAKAI Айдай Мокушева рассказала, почему финансовое учреждение поддержало создание фильма об именитых спортсменах.

«В первую очередь хочется показать, насколько сильная энергетика у нашего народа, чтобы о нас узнал весь мир. Ребята прославляют страну, и благодаря этому наш флаг стал узнаваемым. Мы помогли в создании документальной ленты, потому что мир должен знать, где родина именитых спортсменов», — делится она.

Поддержка профессионального и любительского спорта для BAKAI очень важна. Он на протяжении нескольких лет сотрудничает с Национальным олимпийским комитетом, Федерацией борьбы и кок-бору, а также поддерживает множество спортивных проектов.

Сами сотрудники банка не отстают от спортивной жизни страны, участвуют в различных соревнованиях и забегах. Например, BAKAI уже несколько лет является титульным партнером традиционного весеннего полумарафона «Жаз Деми». В забеге принимают участие свыше 4 тысяч человек.

«Трудитесь, учитесь и добивайтесь успехов»

В завершение мероприятия Акжол Махмудов и Мыктыбек Оролбай уулу пожелали ребятам, желающим связать свою жизнь со спортом и представлять республику на мировых чемпионатах, не бояться трудностей, постоянно развиваться, ведь лень и пассивность ничего хорошего в жизнь не внесут.

«Трудитесь, учитесь и добивайтесь успехов», — пожелал молодому поколению Акжол Махмудов.

Он добавил, что сегодня спорт в Кыргызстане хорошо развивается, ощущается поддержка государства. И если все и дальше будет идти в таком положительном и развивающемся темпе, то скоро кыргызские спортсмены станут не только чемпионами мира, но и олимпийскими золотыми призерами, чего очень ждет вся страна, сказал Акжол Махмудов.

Справка

UFC (Ultimate Fighting Championship) — это крупнейшая в мире организация, которая проводит и продвигает бои по смешанным единоборствам (ММА) по всему миру, базируется в США и собирает лучших бойцов планеты для зрелищных турниров. Это глобальный спортивный бренд, который организует мероприятия, продает права на трансляции, занимается раскруткой спортсменов и является лидером в индустрии ММА.