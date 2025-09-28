Валентина Шевченко поделилась фото со съемок сериала «Список смертников»

Кыргызстанка Валентина Шевченко поделилась фотографиями со съемок второго сезона приквела сериала «Список смертников», которые проходят в Марокко. Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе принимает участие в съемочном процессе.

Фото из соцсетей Валентины Шевченко

«Счастлива быть частью проекта!», подписала она снимки

У Валентины Шевченко уже есть киноопыт. В 2021 году она снялась вместе с Хэлли Берри в фильме «Удары», где сыграла роль грозной соперницы. Сейчас ее ждет роль в одном из самых громких телевизионных проектов Криса Прэтта.

Напомним, 15 ноября в Нью-Йорке (США) в рамках турнира UFC 322 кыргызстанка проведет защиту своего титула против Вейли Жанг из Китая. Для нее это будет восьмая защита титула в карьере. Последний раз она выходила в октагон в мае 2025 года на турнире UFC 315, победив Манон Фиоро единогласным решением судей.

На счету Валентины Шевченко 25 побед, четыре поражения и одна ничья. В активе Вейли Жанг — 26 побед и три поражения.