Турнир UFC 322: кыргызстанка Валентина Шевченко разгромила Вейли Чжан

Боец смешанного стиля (ММА) кыргызстанка Валентина Шевченко победила китаянку Вейли Чжан на турнире UFC 322 в Нью-Йорке .

Противостояние спортсменок стало соглавным событием этого спортивного шоу. Бой продлился все пять раундов и завершился разгромной победой Валентины Шевченко единогласным решением судей. Все три арбитра признали ее сильнейшей со счетом 50:45.

Пуля превзошла соперницу по количеству точных ударов (137 против 80). Валентина Шевченко пять раз перевела Вейли Чжан на канвас, длительное время контролировала ее в партере и стала первой женщиной в истории UFC, которая суммарно выполнила 60 успешных тейкдаунов.

37-летняя кыргызстанка выиграла бой третий раз подряд. Она повторила рекорд бразильянки Аманды Нуньес по числу побед в титульных боях UFC (11).

Валентина Шевченко остается лидером женского наилегчайшего дивизиона по количеству выигранных поединков (11). Теперь на ее счету суммарно 26 побед при четырех поражениях и одной ничьей.

У Вейли Чжан прервалась серия из пяти выигранных боев. Теперь в активе китаянки 26 побед при четырех поражениях в ММА.

Валентина Шевченко по-прежнему возглавляет женский рейтинг лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории.

Ранее президент Международной спортивной организации, проводящей бои по смешанным единоборствам (MMA) по всему миру Дана Уайт назвал этот бой, как «круче не бывает».