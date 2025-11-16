12:13
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Спорт

Турнир UFC 322: кыргызстанка Валентина Шевченко разгромила Вейли Чжан

Боец смешанного стиля (ММА) кыргызстанка Валентина Шевченко победила китаянку Вейли Чжан на турнире UFC 322 в Нью-Йорке .

Противостояние спортсменок стало соглавным событием этого спортивного шоу. Бой продлился все пять раундов и завершился разгромной победой Валентины Шевченко единогласным решением судей. Все три арбитра признали ее сильнейшей со счетом 50:45.

Пуля превзошла соперницу по количеству точных ударов (137 против 80). Валентина Шевченко пять раз перевела Вейли Чжан на канвас, длительное время контролировала ее в партере и стала первой женщиной в истории UFC, которая суммарно выполнила 60 успешных тейкдаунов.

37-летняя кыргызстанка выиграла бой третий раз подряд. Она повторила рекорд бразильянки Аманды Нуньес по числу побед в титульных боях UFC (11).

Валентина Шевченко остается лидером женского наилегчайшего дивизиона по количеству выигранных поединков (11). Теперь на ее счету суммарно 26 побед при четырех поражениях и одной ничьей.

У Вейли Чжан прервалась серия из пяти выигранных боев. Теперь в активе китаянки 26 побед при четырех поражениях в ММА.

Валентина Шевченко по-прежнему возглавляет женский рейтинг лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории.

Ранее президент Международной спортивной организации, проводящей бои по смешанным единоборствам (MMA) по всему миру Дана Уайт назвал этот бой, как «круче не бывает».
Ссылка: https://24.kg/sport/351094/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Шевченко vs Жанг: круче не бывает, заявил президент UFC Дана Уайт
Валентина Шевченко показала тренировку перед защитой своего титула на UFC 322
Валентина Шевченко поделилась фото со съемок сериала «Список смертников»
Следующий бой кыргызстанки Валентины Шевченко может состояться с Вейли Жанг
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор восхитился кыргызстанкой Валентиной Шевченко
Валентина Шевченко предложила своим фанатам определить ее будущую соперницу
Посвящаю маме и сестре. Валентина Шевченко прокомментировала свою победу
Главное событие UFC 315: Валентина Шевченко защитила свой чемпионский титул
Главное событие UFC 315 — бой Валентины Шевченко и Манон Фиоро пройдет 11 мая
UFC: Валентина Шевченконун кезектеги атаандашы айтылды
Популярные новости
Кыргызстанец занял первое место на&nbsp;чемпионате мира FIDE по&nbsp;шахматам Кыргызстанец занял первое место на чемпионате мира FIDE по шахматам
Кыргызстанцы завоевали золото по&nbsp;спортивным бальным танцам во&nbsp;Франции Кыргызстанцы завоевали золото по спортивным бальным танцам во Франции
UFC 322. Валентина Шевченко и&nbsp;Вэйли Жанг провели первую битву взглядов UFC 322. Валентина Шевченко и Вэйли Жанг провели первую битву взглядов
Женская сборная Кыргызстана по&nbsp;волейболу победила в&nbsp;зональном чемпионате Азии Женская сборная Кыргызстана по волейболу победила в зональном чемпионате Азии
Бизнес
Инновации в&nbsp;строительстве&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;новым стандартам качества Инновации в строительстве — путь к новым стандартам качества
Валентина Шевченко снова в&nbsp;деле! Главный бой сезона в&nbsp;прямом эфире O!TV Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV
Amway Central Asia открывает новый этап в&nbsp;Кыргызстане: курс на&nbsp;здоровье региона Amway Central Asia открывает новый этап в Кыргызстане: курс на здоровье региона
&laquo;BAKAI Страхование&raquo; возвращает кешбэк! 30&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;ОСАГО «BAKAI Страхование» возвращает кешбэк! 30 процентов реальными деньгами за ОСАГО
16 ноября, воскресенье
12:03
Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр О...
11:55
Турнир UFC 322: кыргызстанка Валентина Шевченко разгромила Вейли Чжан
11:31
Более тысячи преступлений против пожилых совершили в Кыргызстане с начала года
11:00
Опасности гайморита: что нельзя делать и как лечиться. Советы врача
10:29
Откусили парню язык и часть губы: девушка рассказала, почему она так поступила