Шевченко vs Жанг: круче не бывает, заявил президент UFC Дана Уайт

Предстоящий сегодня ночью бой кыргызстанки Валентины Шевченко на турнире UFC 322 в Нью-Йорке прокомментировал президент Международной спортивной организации, проводящей бои по смешанным единоборствам (MMA) по всему миру Дана Уайт.

В главном поединке турнира Валентина Шевченко будет защищать свой титул, выйдя против китайской спортсменки Вейли Жанг.

«Некоторые фанаты считают, что это не просто титульный бой в наилегчайшем дивизионе, но и схватка за звание величайшей женщины-бойца всех времен. Согласны ли вы с этим?» — спросил журналист главу UFC.

На вопрос отвечали и спортсменки. Вейли Жанг ответила утвердительно. Валентина Шевченко отметила уверенность, что это будет захватывающий бой.

«Я намерена отдаться на 100 процентов, чтобы продемонстрировать свое мастерство, скорость и силу. Я здесь, чтобы защитить свой пояс и остаться чемпионкой», — сказала она.

«Мы говорим о настоящем супербое — две чемпионки из разных дивизионов, первая и вторая номера в PFP. Круче просто не бывает!» — прокомментировал президент UFC Дана Уайт.