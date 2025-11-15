14:18
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Спорт

Шевченко vs Жанг: круче не бывает, заявил президент UFC Дана Уайт

Предстоящий сегодня ночью бой кыргызстанки Валентины Шевченко на турнире UFC 322 в Нью-Йорке прокомментировал президент Международной спортивной организации, проводящей бои по смешанным единоборствам (MMA) по всему миру Дана Уайт.

В главном поединке турнира Валентина Шевченко будет защищать свой титул, выйдя против китайской спортсменки Вейли Жанг.

«Некоторые фанаты считают, что это не просто титульный бой в наилегчайшем дивизионе, но и схватка за звание величайшей женщины-бойца всех времен. Согласны ли вы с этим?» — спросил журналист главу UFC.

На вопрос отвечали и спортсменки. Вейли Жанг ответила утвердительно. Валентина Шевченко отметила уверенность, что это будет захватывающий бой.

«Я намерена отдаться на 100 процентов, чтобы продемонстрировать свое мастерство, скорость и силу. Я здесь, чтобы защитить свой пояс и остаться чемпионкой», — сказала она.

«Мы говорим о настоящем супербое — две чемпионки из разных дивизионов, первая и вторая номера в PFP. Круче просто не бывает!» — прокомментировал президент UFC Дана Уайт.
Ссылка: https://24.kg/sport/351036/
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
Валентина Шевченко показала тренировку перед защитой своего титула на UFC 322
Валентина Шевченко поделилась фото со съемок сериала «Список смертников»
Следующий бой кыргызстанки Валентины Шевченко может состояться с Вейли Жанг
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор восхитился кыргызстанкой Валентиной Шевченко
Валентина Шевченко предложила своим фанатам определить ее будущую соперницу
Посвящаю маме и сестре. Валентина Шевченко прокомментировала свою победу
Главное событие UFC 315: Валентина Шевченко защитила свой чемпионский титул
Главное событие UFC 315 — бой Валентины Шевченко и Манон Фиоро пройдет 11 мая
UFC: Валентина Шевченконун кезектеги атаандашы айтылды
Стало известно, с кем и когда Валентина Шевченко проведет следующий бой в UFC
Популярные новости
Кыргызстанцы завоевали золото по&nbsp;спортивным бальным танцам во&nbsp;Франции Кыргызстанцы завоевали золото по спортивным бальным танцам во Франции
Кыргызстанец занял первое место на&nbsp;чемпионате мира FIDE по&nbsp;шахматам Кыргызстанец занял первое место на чемпионате мира FIDE по шахматам
UFC 322. Валентина Шевченко и&nbsp;Вэйли Жанг провели первую битву взглядов UFC 322. Валентина Шевченко и Вэйли Жанг провели первую битву взглядов
Женская сборная Кыргызстана по&nbsp;волейболу победила в&nbsp;зональном чемпионате Азии Женская сборная Кыргызстана по волейболу победила в зональном чемпионате Азии
Бизнес
Инновации в&nbsp;строительстве&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;новым стандартам качества Инновации в строительстве — путь к новым стандартам качества
Валентина Шевченко снова в&nbsp;деле! Главный бой сезона в&nbsp;прямом эфире O!TV Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV
Amway Central Asia открывает новый этап в&nbsp;Кыргызстане: курс на&nbsp;здоровье региона Amway Central Asia открывает новый этап в Кыргызстане: курс на здоровье региона
&laquo;BAKAI Страхование&raquo; возвращает кешбэк! 30&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;ОСАГО «BAKAI Страхование» возвращает кешбэк! 30 процентов реальными деньгами за ОСАГО
15 ноября, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 15 ноября. Как изменились цены за неделю Продуктовая корзина Бишкека на 15 ноября. Как изменилис...
13:39
Шевченко vs Жанг: круче не бывает, заявил президент UFC Дана Уайт
13:20
Белый дом подтвердил ограничения на выдачу виз лицам с диабетом и ожирением
13:02
Рост ОРВИ и гриппа. Контакты центров семейной медицины Бишкека
12:50
Дональд Трамп намерен обсудить с Россией и Китаем сокращение ядерных арсеналов