Валентина Шевченко показала тренировку перед защитой своего титула на UFC 322

Кыргызстанка Валентина Шевченко показала, как готовится к бою, в котором намерена защитить свой титул 15 ноября 2025 года на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

Напомним, ее соперницей станет экс-чемпионка в минимальном весе Вэйли Чжан из Китая, которая ради этого поединка освободила свой титул и поднялась в более тяжелую категорию.

Валентина Шевченко и Вэйли Чжан сразятся за титул в женском наилегчайшем весе.

Для кыргызстанки это будет восьмая защита титула в карьере. Последний раз она выходила в октагон в мае этого года на турнире UFC 315, победив Манон Фиоро единогласным решением судей.
