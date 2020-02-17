Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

17-18 февраля. Чемпионат Кыргызстана по спортивному и боевому самбо. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула, 10.00
Одна из главных целей состязаний — формирование сборной для участия в чемпионатах мира, Азии и других крупных турнирах.
18-23 февраля. Чемпионат Азии по вольной, греко-римской и женской борьбе. Нью-Дели (Индия)
В составе сборной Кыргызстана более 20 спортсменов, включая титулованных Айсулуу Тыныбекову, Улукбека Жолдошбекова и Жоламана Шаршенбекова. На ЧА — 2019 наши борцы взяли восемь наград.
19 февраля. Кубок АФК по футболу, решающий отборочный раунд, первый матч
«Нефтчи» (Кыргызстан) — «Худжанд» (Таджикистан). Джалал-Абад, стадион «Курманбек»
«Нефтчи» без борьбы вышел в эту стадию — его предыдущего соперника исключили из турнира за срыв игры в Кочкор-Ате. Противостояние состоит из двух поединков. Ответный пройдет через неделю в Таджикистане. Победитель по сумме двух встреч получит путевку в групповой этап.
19-20 февраля. Первенство Кыргызстана среди молодежи по вольной борьбе. Бишкек
Участники борются не только за медали, но и за возможность представлять страну на международной арене.
21-22 февраля. Кубок Кыргызстана по тайскому боксу WMF. Бишкек
Отечественная сборная успешно выступила на прошлогоднем чемпионате мира. Подготовка к ЧМ — 2020 — одна из задач нынешнего турнира.
21-23 февраля. Международные соревнования Grand Slam по дзюдо. Дюссельдорф (Германия)
Участвуют более 760 спортсменов из 121 страны. В их числе пять кыргызстанцев.
22 февраля. Зимнее первенство по футболу, седьмой тур
«Абдыш-Ата» — «Иссык-Куль — Бостери»,
«Илбирс» — «Нитро»,
«Чемпион» — «Кара-Балта».
Это последний тур соревнований.
22 февраля. Международные соревнования Bator FC по смешанным единоборствам. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула, 17.00
На турнире выступят бойцы-профессионалы из Кыргызстана и ближнего зарубежья. В их числе Рустам Ибрагимов и Чынгыз Бегматов.
22 февраля. Международные соревнования по смешанным единоборствам. Туркестан (Казахстан)
Турнир проводится под эгидой Alash Pride. Среди участников есть кыргызстанцы.
22-23 февраля. Чемпионат Бишкека по таэквондо GTF. Бишкек, ФОК «Газпром»
Медали разыгрываются в семи возрастных группах по программам «масоги» и «хьенг».
23 февраля. Международные соревнования WEF 94 Selection 30 по кулатуу эртаймаш. Москва (Россия)
Запланированы профессиональные поединки с участием спортсменов из Кыргызстана, России и других стран.