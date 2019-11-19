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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу проигрывает Таджикистану после первого тайма

Национальная сборная Кыргызстана по футболу со счетом 0:1 проигрывает Таджикистану после первого тайма.

Отборочный поединок на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 проходит в Бишкеке. В первом тайме хозяева поля больше владели мячом и чаще атаковали, но голевых моментов не создали. Гости в основном оборонялись. На 17-й минуте в результате контратаки Джахонгир Эргашев вывел Таджикистан вперед.

Текстовая трансляция матча — здесь.

Эти команды играли в Душанбе в первом туре отбора. Тогда победили хозяева поля (1:0). Позднее Кыргызстан одолел Мьянму (7:0), Монголию (2:1) и проиграл Японии (0:2).
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