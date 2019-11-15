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Спорт

Александр Крестинин: В матче со сборной Японии мы сыграли здорово

Фото ФФ КР. Александр Крестинин на матче Кыргызстан — Япония

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин поделился впечатлениями от игры подопечных против команды Японии.

Отборочный поединок на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 прошел накануне в Бишкеке и завершился победой японцев (2:0).

«Ребята сыграли достаточно здорово. Уверенно сражались с первых минут. Моментов у нас было не меньше, чем у сборной Японии. Она свои забила, а мы — нет. Ошибались и мы, и соперник, но качество игры было очень хорошим, — сказал Александр Крестинин. — Ребята еще точно прибавят. В матчах с сильным соперником всегда есть движение вперед».

Текстовая трансляция матча здесь, фотографии с игры здесь.

После четырех туров сборная КР имеет шесть очков и занимает второе место в группе F. Впереди еще четыре матча. Ближайший она проведет 19 ноября в столице с командой Таджикистана.
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