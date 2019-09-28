Шахматист Азиз Умарбеков о своих учениках, Эрнесто Инаркиеве и Магнусе Карлсене

Азиз Умарбеков — один из ведущих шахматных тренеров Кыргызстана. Воспитал чемпионов республики, призера чемпионатов Азии и мира. Недавно выиграл серебро на ЧА среди сеньоров, показав, что и сам в отличной спортивной форме. О талантливых подопечных и соперничестве с легендарными гроссмейстерами 50-летний бишкекчанин рассказал 24.kg.

Цена успеха

— В последнее время нечасто играете на турнирах...

— Действительно. Увлекся тренерской работой. На чемпионате Кыргызстана не играл с 2013-го, а на чемпионате Азии — никогда. Мечтал выступить, но по разным причинам (чаще всего из-за нехватки денег на дорогу) не получалось. Благо, нынешний ЧА провели в Алматы. В сборной Кыргызстана нас было трое — все дебютанты турнира.

Фото из архива Азиза Умарбекова. Азиз Умарбеков (в центре) с партнерами по сборной Кыргызстана на чемпионате Азии - 2019

— Долго к нему готовились?

— Практиковался в основном с учениками. В конце августа сыграл на турнире на Иссык-Куле.

— Какие впечатления от чемпионата Азии?

— Встретил много знакомых. Некоторых не видел 20 лет. Приятно.

Участникам надо было жить в определенном отеле за $75 в сутки. Для нас это неподъемная сумма. Обратились в Федерацию шахмат КР, и она упросила организаторов ЧА разрешить нам жить в другом месте. Больше ни одной команде этого не позволили.

В «классике» я выступил неплохо. В четвертом туре имел выигрышную позицию, но прозевал мат в один ход. В восьмом излишне азартно сыграл против будущего чемпиона. Проиграв две партии из девяти, стал пятым.

Фото Marat Mulku. Азиз Умарбеков (слева) и другие призеры чемпионата Азии – 2019

В блице взял серебро. Для первого раза — хорошо. Прежде у Кыргызстана наград на таких турнирах не было. Надеюсь, это начало.

От Каспарова до Карлсена

— Когда занялись шахматами?

— В семь лет. В секцию привел двоюродный брат. В какой-то момент я их бросил и стал играть в футбол. Но потом мой первый тренер Галина Отюцкая уговорила вернуться. После нее моей наставницей была Бакита Самаганова, а затем — Натан Зильберман.

Был членом юношеской сборной республики: ездил с командой на спартакиаду школьников, чемпионаты СССР и другие турниры. В 1986-м ушел в армию. Потом работал, женился... В шахматы вернулся в середине 1990-х.

— В детстве у вас был кумир?

— Гарри Каспаров. Он всегда был нацелен на победу и источал мощную энергетику. В 1981 году играл во Фрунзе на чемпионате СССР и занял первое место. Мы с друзьями за него болели.

— Кого из нынешних звезд особенно уважаете?

— Норвежца Магнуса Карлсена. Шахматам предрекали ничейную смерть, но он показывает, что до нее далеко. Привлекает бескомпромиссностью и побеждает из любых позиций.

Фото из архива Азиза Умарбекова. Азиз Умарбеков в центральном шахматном клубе в Москве

Болею за уроженца Кыргызстана Эрнесто Инаркиева, который в начале 2000-х перебрался в Россию. Он тоже начинал у Галины Отюцкой. Мы были принципиальными соперниками. Сыграли друг с другом бесчисленное количество партий, и все они были напряженными. Оба жаждали победы. Общаемся до сих пор.

На последних секундах

— Помните самую трудную партию?

— Их много. Например, с Леонидом Юртаевым на чемпионате КР — 2003. Он долго пытался на меня давить, угрожал. Я выстроил французскую защиту и сдерживался. А потом пересчитал его и на последних секундах вырвал победу. Это был мой первый выигрыш в «классике» у гроссмейстера.

— Какой успех считаете главным в своей спортивной карьере?

— Победу на чемпионате КР — 2007. Там участвовали все сильнейшие шахматисты. В одном из туров мы вновь схлестнулись с Юртаевым. Он владел преимуществом, однако я перехватил инициативу. Мог выиграть, но согласился на предложенную им ничью.

Кроме того, победил на чемпионате КР — 2000. В том же году в ранге запасного ездил в Турцию на Всемирную шахматную Олимпиаду. В основной состав сборной входили Леонид Юртаев, Эрнесто Инаркиев, Владимир Магай и Эмиль Молдобаев. Это была очень боеспособная команда. Сплав опыта и молодости.

— Где теперь хотите выступить?

— Пока не думал. В приоритете работа с учениками. Будет удобный случай — где-нибудь сыграю.

Золотые дети

— Когда стали тренером?

— В 2011 году. Было много предложений, и одно из них показалось заманчивым. Понимаю, что не ошибся. Шахматы — любовь всей моей жизни. Разбираюсь в них лучше, чем в остальном.

С 2012-го тружусь в Республиканской детской инженерно-технической академии «Алтын туйун». Это прекрасное место: центр города, в кружках минимальные тарифы, хорошие условия и инвентарь. Шахматный кружок открыли по моей инициативе. Сейчас в нем около 120 занимающихся 5-19 лет. Скоро будет еще больше.

Под эгидой академии проводим четыре турнира в год. В 2017-м включили шахматы в программу конкурса «Мы — интеллектуалы XXI века».

Вожу учеников на зарубежные турниры. Бывает, федерация поручает руководить делегацией КР в заграничных поездках.

— Среди учеников много перспективных?

— Да. Но самый-самый, восьмилетний Султай Чынгыз, в 2018 году уехал с родителями в США. Он выигрывал серебро на чемпионате Азии и бронзу на чемпионате мира. Никто из наших шахматистов до него в призеры ЧМ не попадал.

Некоторые подопечные уехали учиться в Москву. Надеюсь, вернутся и будут развивать шахматы как тренеры. Хороших наставников в КР не очень много. Мне не хватает времени в сутках, чтобы удовлетворить потребность всех желающих в шахматах.

— Вам интересно играть с детьми?

— Да. Особенно с теми, кому тоже интересно. Многие мыслят нестандартно и делают неожиданные ходы.

Фото из архива Азиза Умарбекова. Азиз Умарбеков (справа) и Султай Чынгыз (слева) на тренировке. 2018 год

Одновременно с Султаем у меня занималась Айжан Съездбекова (правда, не могу назвать ее своей ученицей). Они ровесники и заряжены на шахматы. Некоторые дети через час устают, а эти играли по три-четыре и задавали вопросы. Было интересно с ними работать и общаться.

— Чему-то у детей учитесь?

— Конечно. Многие ничего не боятся. Их не интересуют возраст и регалии соперника. Главное — удовольствие от игры. Если бы наши взрослые шахматисты так в свое время играли, может, большего бы добились.

Количество в качество

— Для успеха в шахматах обязательно нужен талант?

— Талант — большой плюс, но его одного недостаточно. В конце 1990-х в Кыргызстане была плеяда сильных юных шахматистов. В их числе Эрнесто Инаркиев и еще один игрок. Тренер последнего утверждал, что тот намного талантливее. Но он ленился, а Эрнесто трудился.

Фото из архива Азиза Умарбекова. Султай Чынгыз и Азиз Умарбеков - лауреаты конкурса «Выбор года - Человек года». Бишкек, 2017 год

— Леонид Юртаев скончался в 2011-м, и с тех пор в Кыргызстане нет гроссмейстеров. Что нужно для их появления?

— «Взрослые» шахматы у нас почему-то на задворках. Турниры проводят редко. Будет их больше — игрокам станет проще повышать рейтинг. Сейчас желающим это сделать приходится за свой счет играть за границей.

Федерации тяжело искать спонсоров, но она не сдается. В Кыргызстане шахматный бум. Однажды число игроков перерастет в качество. Государству надо поддерживать одаренных шахматистов. Без этого никак.

Глава большой семьи

— Сколько лет будете играть?

— Пока работает голова. С годами выдерживать напряжение все труднее.

Фото из архива Азиза Умарбекова. Серебряный призер чемпионата Азии среди сеньоров, тренер по шахматам Азиз Умарбеков

— Как отдыхаете от шахмат?

— Смотрю футбол, болею за кыргызстанцев во всех видах спорта. Общаюсь с семьей — у меня четыре дочери.

— Они пошли по вашим стопам?

— Нет. Мы решили, что одного шахматиста в доме достаточно.