Шахматист Азиз Умарбеков о своих учениках, Эрнесто Инаркиеве и Магнусе Карлсене

Азиз Умарбеков — один из ведущих шахматных тренеров Кыргызстана. Воспитал чемпионов республики, призера чемпионатов Азии и мира. Недавно выиграл серебро на ЧА среди сеньоров, показав, что и сам в отличной спортивной форме. О талантливых подопечных и соперничестве с легендарными гроссмейстерами 50-летний бишкекчанин рассказал 24.kg.
Цена успеха
— В последнее время нечасто играете на турнирах...
— Действительно. Увлекся тренерской работой. На чемпионате Кыргызстана не играл с 2013-го, а на чемпионате Азии — никогда. Мечтал выступить, но по разным причинам (чаще всего из-за нехватки денег на дорогу) не получалось. Благо, нынешний ЧА провели в Алматы. В сборной Кыргызстана нас было трое — все дебютанты турнира.
— Долго к нему готовились?
— Практиковался в основном с учениками. В конце августа сыграл на турнире на Иссык-Куле.
— Какие впечатления от чемпионата Азии?
— Встретил много знакомых. Некоторых не видел 20 лет. Приятно.
Участникам надо было жить в определенном отеле за $75 в сутки. Для нас это неподъемная сумма. Обратились в Федерацию шахмат КР, и она упросила организаторов ЧА разрешить нам жить в другом месте. Больше ни одной команде этого не позволили.
В «классике» я выступил неплохо. В четвертом туре имел выигрышную позицию, но прозевал мат в один ход. В восьмом излишне азартно сыграл против будущего чемпиона. Проиграв две партии из девяти, стал пятым.
В блице взял серебро. Для первого раза — хорошо. Прежде у Кыргызстана наград на таких турнирах не было. Надеюсь, это начало.
От Каспарова до Карлсена
— Когда занялись шахматами?
— В семь лет. В секцию привел двоюродный брат. В какой-то момент я их бросил и стал играть в футбол. Но потом мой первый тренер Галина Отюцкая уговорила вернуться. После нее моей наставницей была Бакита Самаганова, а затем — Натан Зильберман.
Был членом юношеской сборной республики: ездил с командой на спартакиаду школьников, чемпионаты СССР и другие турниры. В 1986-м ушел в армию. Потом работал, женился... В шахматы вернулся в середине 1990-х.
— В детстве у вас был кумир?
— Гарри Каспаров. Он всегда был нацелен на победу и источал мощную энергетику. В 1981 году играл во Фрунзе на чемпионате СССР и занял первое место. Мы с друзьями за него болели.
— Кого из нынешних звезд особенно уважаете?
— Норвежца Магнуса Карлсена. Шахматам предрекали ничейную смерть, но он показывает, что до нее далеко. Привлекает бескомпромиссностью и побеждает из любых позиций.
Болею за уроженца Кыргызстана Эрнесто Инаркиева, который в начале 2000-х перебрался в Россию. Он тоже начинал у Галины Отюцкой. Мы были принципиальными соперниками. Сыграли друг с другом бесчисленное количество партий, и все они были напряженными. Оба жаждали победы. Общаемся до сих пор.
На последних секундах
— Помните самую трудную партию?
— Их много. Например, с Леонидом Юртаевым на чемпионате КР — 2003. Он долго пытался на меня давить, угрожал. Я выстроил французскую защиту и сдерживался. А потом пересчитал его и на последних секундах вырвал победу. Это был мой первый выигрыш в «классике» у гроссмейстера.
— Какой успех считаете главным в своей спортивной карьере?
— Победу на чемпионате КР — 2007. Там участвовали все сильнейшие шахматисты. В одном из туров мы вновь схлестнулись с Юртаевым. Он владел преимуществом, однако я перехватил инициативу. Мог выиграть, но согласился на предложенную им ничью.
Кроме того, победил на чемпионате КР — 2000. В том же году в ранге запасного ездил в Турцию на Всемирную шахматную Олимпиаду. В основной состав сборной входили Леонид Юртаев, Эрнесто Инаркиев, Владимир Магай и Эмиль Молдобаев. Это была очень боеспособная команда. Сплав опыта и молодости.
— Где теперь хотите выступить?
— Пока не думал. В приоритете работа с учениками. Будет удобный случай — где-нибудь сыграю.
Золотые дети
— Когда стали тренером?
— В 2011 году. Было много предложений, и одно из них показалось заманчивым. Понимаю, что не ошибся. Шахматы — любовь всей моей жизни. Разбираюсь в них лучше, чем в остальном.
С 2012-го тружусь в Республиканской детской инженерно-технической академии «Алтын туйун». Это прекрасное место: центр города, в кружках минимальные тарифы, хорошие условия и инвентарь. Шахматный кружок открыли по моей инициативе. Сейчас в нем около 120 занимающихся 5-19 лет. Скоро будет еще больше.
Под эгидой академии проводим четыре турнира в год. В 2017-м включили шахматы в программу конкурса «Мы — интеллектуалы XXI века».
Вожу учеников на зарубежные турниры. Бывает, федерация поручает руководить делегацией КР в заграничных поездках.
— Среди учеников много перспективных?
— Да. Но самый-самый, восьмилетний Султай Чынгыз, в 2018 году уехал с родителями в США. Он выигрывал серебро на чемпионате Азии и бронзу на чемпионате мира. Никто из наших шахматистов до него в призеры ЧМ не попадал.
Некоторые подопечные уехали учиться в Москву. Надеюсь, вернутся и будут развивать шахматы как тренеры. Хороших наставников в КР не очень много. Мне не хватает времени в сутках, чтобы удовлетворить потребность всех желающих в шахматах.
— Вам интересно играть с детьми?
— Да. Особенно с теми, кому тоже интересно. Многие мыслят нестандартно и делают неожиданные ходы.
Одновременно с Султаем у меня занималась Айжан Съездбекова (правда, не могу назвать ее своей ученицей). Они ровесники и заряжены на шахматы. Некоторые дети через час устают, а эти играли по три-четыре и задавали вопросы. Было интересно с ними работать и общаться.
— Чему-то у детей учитесь?
— Конечно. Многие ничего не боятся. Их не интересуют возраст и регалии соперника. Главное — удовольствие от игры. Если бы наши взрослые шахматисты так в свое время играли, может, большего бы добились.
Количество в качество
— Для успеха в шахматах обязательно нужен талант?
— Талант — большой плюс, но его одного недостаточно. В конце 1990-х в Кыргызстане была плеяда сильных юных шахматистов. В их числе Эрнесто Инаркиев и еще один игрок. Тренер последнего утверждал, что тот намного талантливее. Но он ленился, а Эрнесто трудился.
— Леонид Юртаев скончался в 2011-м, и с тех пор в Кыргызстане нет гроссмейстеров. Что нужно для их появления?
— «Взрослые» шахматы у нас почему-то на задворках. Турниры проводят редко. Будет их больше — игрокам станет проще повышать рейтинг. Сейчас желающим это сделать приходится за свой счет играть за границей.
Федерации тяжело искать спонсоров, но она не сдается. В Кыргызстане шахматный бум. Однажды число игроков перерастет в качество. Государству надо поддерживать одаренных шахматистов. Без этого никак.
Глава большой семьи
— Сколько лет будете играть?
— Пока работает голова. С годами выдерживать напряжение все труднее.
— Как отдыхаете от шахмат?
— Смотрю футбол, болею за кыргызстанцев во всех видах спорта. Общаюсь с семьей — у меня четыре дочери.
— Они пошли по вашим стопам?
— Нет. Мы решили, что одного шахматиста в доме достаточно.