Фото 24.kg. Умный отдых в Бишкеке: как шахматы объединяют поколения на бульваре Эркиндик

С приходом весны на бульваре Эркиндик вновь стало многолюдно, особенно в районе шахматных столов. Журналисты 24.kg понаблюдали за играми в шахматы и общением участников.

По словам игроков, почти каждый день здесь собираются люди, чтобы сыграть партию-другую. Кто-то приходит регулярно, кто-то заглядывает время от времени, но место редко пустует.

Среди постоянных участников есть те, кто играет здесь с открытия площадки. Для них шахматы — это не только игра, но и привычный способ провести время и пообщаться. Обычно партии начинаются во второй половине дня и могут длиться довольно долго.

Рядом нередко собираются наблюдатели — кто-то просто смотрит, кто-то подсказывает или обсуждает ход матчей.

Помимо постоянных участников, в шахматной зоне регулярно появляются и новые игроки, в том числе молодежь. Некоторые приходят сюда впервые. Есть и те, кто знаком с шахматами с детства — часто играть учат в семье. Для многих такие партии на открытом воздухе становятся возможностью восстановить навыки и поддерживать умственную активность.

Так шахматы на бульваре объединяют людей разных возрастов, превращая обычный сквер в пространство для интеллектуального досуга.