Умный отдых в Бишкеке: как шахматы объединяют поколения на бульваре Эркиндик

С приходом весны на бульваре Эркиндик вновь стало многолюдно, особенно в районе шахматных столов. Журналисты 24.kg понаблюдали за играми в шахматы и общением участников.
По словам игроков, почти каждый день здесь собираются люди, чтобы сыграть партию-другую. Кто-то приходит регулярно, кто-то заглядывает время от времени, но место редко пустует.
Рядом нередко собираются наблюдатели — кто-то просто смотрит, кто-то подсказывает или обсуждает ход матчей.
Помимо постоянных участников, в шахматной зоне регулярно появляются и новые игроки, в том числе молодежь. Некоторые приходят сюда впервые. Есть и те, кто знаком с шахматами с детства — часто играть учат в семье. Для многих такие партии на открытом воздухе становятся возможностью восстановить навыки и поддерживать умственную активность.
Так шахматы на бульваре объединяют людей разных возрастов, превращая обычный сквер в пространство для интеллектуального досуга.