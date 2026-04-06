4-15 апреля в Бишкеке проходит первый чемпионат Азии по шахматам среди людей с инвалидностью опорно-двигательного аппарата (IPCA). Об этом сообщает мэрия столицы.

6 апреля состоялась торжественная церемония открытия с участием почетных гостей: заместителя мэра Бишкека Виктории Мозгачевой, заместителя директора Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве физической культуры и спорта Канатбека Молдалиева, общественного деятеля Ассоль Молдокматовой и президента Шахматно-шашечного объединения Кыргызской Республики среди лиц с инвалидностью Эрмека Мукашева.

Турнир проходит при поддержке Всемирной шахматной федерации (FIDE), Азиатской шахматной федерации (ACF) и Международной шахматной ассоциации людей с физическими ограничениями (IPCA).

В чемпионате участвуют около 25 шахматистов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России. Соревнования проходят в трех форматах: классика, рапид и блиц. Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров.

Победителей и призеров наградят кубками, медалями, дипломами и денежными призами. В программе также предусмотрена культурная часть — 9 апреля участники посетят национальный парк «Ала-Арча».

Чемпионат направлен на развитие интеллектуального спорта среди людей с инвалидностью, поддержку их активного участия в обществе и укрепление международного сотрудничества.