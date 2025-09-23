Аида Салянова предлагает создать шахматную академию в КР для подготовки детей

Кыргызстану необходимо строительство шахматной академии для подготовки чемпионов. Об этом 24.kg заявила бывший генеральный прокурор Аида Салянова.

По ее мнению, именно такой шаг позволит вывести развитие интеллектуального спорта на новый уровень. В академии дети-шахматисты могли бы совмещать школьное образование с углубленными шахматными тренировками по специально выстроенной модели. Сейчас же юные спортсмены занимаются в секциях лишь по 1-1,5 часа три раза в неделю, что не соответствует подготовке к спорту высоких достижений.

«То, как занимаются наши дети, обучаясь в школе и шахматных секциях по 1-1,5 часа три раза в неделю, не ориентировано на спорт высоких достижений. Поэтому наши дети не могут показывать стабильно высокие результаты. Если и есть успехи, то они единичные. Академия дала бы возможность не только тренироваться ежедневно по четыре-пять часов, но и создать условия для проживания детей из регионов», — отметила Аида Салянова.

У себя на странице она опубликовала пост с соревнования дочери по шахматам. «В Алматы сейчас собрались самые сильные шахматисты мира до 12 лет. На самом деле мы, кыргызы, радуемся уже самому факту участия. Но если со стороны государства не будет серьезного внимания, то ждать хорошего результата бесполезно. Шаг, который мог бы ускорить развитие шахмат, — это строительство шахматной академии», — написала бывший генеральный прокурор.