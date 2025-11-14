Кыргызстанец занял первое место на чемпионате мира FIDE по шахматам

Житель Каракола Медет Джапаров занял первое место на чемпионате мира FIDE по шахматам среди любителей. Как рассказал 24.kg победитель, соревнования проходили в сербском курортном городе Врнячка-Баня.

По словам Медета Джапарова, в его категории до 1 тысячи 700 за титул чемпиона сражались 60 человек. Всего было 9 туров, в них спортсмен набрал 8 очков.

Медет Джапаров шахматами увлекается с детства и стал преподавать этот вид спорта в каракольской детской юношеской спортивной школе. На чемпионате мира рейтинга FIDE кыргызстанец был трижды.

Я занимал на этом чемпионате все места: несколько лет назад взял третье место, в прошлом году — второе и вот сейчас стал чемпионом. Собрал полный комплект. Медет Джапаров

В его планах перейти на следующий уровень — рейтинг в 2 тысячи ЭЛО и заработать кандидата в мастера по версии FIDE.