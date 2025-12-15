Шахматистам РФ разрешили выступать под флагом и гимном на международных турнирах

Российским шахматистам разрешили выступать под национальным флагом и гимном на международных соревнованиях.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сняла ограничения на использование национальной символики для российских спортсменов. Такое решение было принято накануне большинством голосов на Генеральной ассамблее организации: 61 делегат высказался «за», 51 — «против».

С начала 2022 года российские и белорусские шахматисты были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИДЕ. Позже для них было сделано исключение: они получили возможность выступать в индивидуальных соревнованиях, но только в нейтральном статусе, без флага и гимна своих стран.

Напомним, Международный олимпийский комитет разрешил снять ограничения на участие России и Беларуси в юношеских соревнованиях.

В октябре Международная федерация самбо разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами и с гимнами на юношеских и юниорских соревнованиях.