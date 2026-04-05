Чемпион мира по шахматам пожаловался на 18-летнюю казахстанку, попросившую селфи

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен пожаловался на 18-летнюю шахматистку из Казахстана, попросившую у него совместное селфи. Инцидент произошел в ходе турнира Grenke Chess Festival в немецком городе Карлсруэ.

Алуа Нурман
Фото Алуа Нурман. Перед началом игры норвежский шахматист с улыбкой согласился сфотографироваться с 18-летней соперницей из Казахстана Алуа Нурман, а потом пожаловался судье

Перед началом игры норвежский шахматист с улыбкой согласился сфотографироваться с 18-летней соперницей из Казахстана Алуа Нурман, а потом пожаловался судье, потребовав забрать у девушки смартфон, запрещенный регламентом.

Гроссмейстер потребовал убрать техническое устройство в соответствии с правилами. Алуа Нурман сдала телефон, а партию в итоге проиграла.

Партия закончилась победой Магнуса Карлсена, но в соцсетях его уже захейтили за «двуличность».

Кстати, в декабре 2024 года он пришел на турнир по рапиду в джинсах, хотя дресс-код предписывал мужчинам быть в классических брюках. Норвежца за это сняли с соревнований.
Материалы по теме
В Бишкеке пройдет благотворительный турнир по мобильным шахматам
Умный отдых в Бишкеке: как шахматы объединяют поколения на бульваре Эркиндик
Житель Узбекистана позвонил в полицию и пожаловался на Трампа. Его оштрафовали
Кыргызстанцы принимают участие в чемпионате мира по рапиду и блицу в Дохе
Шахматистам РФ разрешили выступать под флагом и гимном на международных турнирах
Жители Подмосковья пожаловались на мигрантов, играющих в кок бору
Кыргызстанец занял первое место на чемпионате мира FIDE по шахматам
Администрация санатория «Иссык-Куль Аврора» отреагировала на жалобу отдыхающих
Аида Салянова предлагает создать шахматную академию в КР для подготовки детей
14-летний кыргызстанец Баястан Сыдыков стал сенсацией на шахматном турнире
Боксер из Кыргызстана Омар Ливаза завоевал бронзу на турнире в Турции
Алекса Грассо хочет еще один бой с Валентиной Шевченко
Определены 48 команд финальной стадии чемпионата мира по футболу
Сборная Кыргызстана по хоккею вылетает на чемпионат мира в Болгарию
Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
