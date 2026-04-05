Чемпион мира по шахматам пожаловался на 18-летнюю казахстанку, попросившую селфи

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен пожаловался на 18-летнюю шахматистку из Казахстана, попросившую у него совместное селфи. Инцидент произошел в ходе турнира Grenke Chess Festival в немецком городе Карлсруэ.

Фото Алуа Нурман.

Перед началом игры норвежский шахматист с улыбкой согласился сфотографироваться с 18-летней соперницей из Казахстана Алуа Нурман, а потом пожаловался судье, потребовав забрать у девушки смартфон, запрещенный регламентом.

Гроссмейстер потребовал убрать техническое устройство в соответствии с правилами. Алуа Нурман сдала телефон, а партию в итоге проиграла.

Партия закончилась победой Магнуса Карлсена, но в соцсетях его уже захейтили за «двуличность».

Кстати, в декабре 2024 года он пришел на турнир по рапиду в джинсах, хотя дресс-код предписывал мужчинам быть в классических брюках. Норвежца за это сняли с соревнований.