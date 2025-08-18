14-летний кыргызстанец Баястан Сыдыков стал сенсацией на шахматном турнире

14-летний кыргызстанец Баястан Сыдыков выполнил вторую норму международного мастера. Об этом сообщает Кыргызский шахматный союз.

Уточняется, что на престижном турнире Sparkassen Chess Trophy 2025 A-Open, который прошел в Дортмунде (Германия), юный представитель КР набрал 6 очков из 9 возможных, показал перфоманс 2459 и прибавил +35 пунктов рейтинга. Теперь live-рейтинг Баястана Сыдыкова составляет 2357.

Он занял 22-е место среди 196 участников с результатом 4 победы, 4 ничьи и одно поражение.

Баястан Сыдыков стал сенсацией на турнире — он одержал победу над легендарным гроссмейстером, чемпионом СССР 1989 года Рафаэлем Ваганяном.

Ему остается всего +43 пункта рейтинга и одна норма, чтобы официально стать международным мастером.