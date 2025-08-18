12:59
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Спорт

14-летний кыргызстанец Баястан Сыдыков стал сенсацией на шахматном турнире

14-летний кыргызстанец Баястан Сыдыков выполнил вторую норму международного мастера. Об этом сообщает Кыргызский шахматный союз.

Уточняется, что на престижном турнире Sparkassen Chess Trophy 2025 A-Open, который прошел в Дортмунде (Германия), юный представитель КР набрал 6 очков из 9 возможных, показал перфоманс 2459 и прибавил +35 пунктов рейтинга. Теперь live-рейтинг Баястана Сыдыкова составляет 2357.

Он занял 22-е место среди 196 участников с результатом 4 победы, 4 ничьи и одно поражение.

Баястан Сыдыков стал сенсацией на турнире — он одержал победу над легендарным гроссмейстером, чемпионом СССР 1989 года Рафаэлем Ваганяном.

Ему остается всего +43 пункта рейтинга и одна норма, чтобы официально стать международным мастером.
Ссылка: https://24.kg/sport/340009/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Золотому призеру чемпионата мира по шахматам из КР вручили 200 тысяч сомов
Юная кыргызстанка завоевала золото на чемпионате мира по шахматам в США
В Корумду завершился международный шахматный турнир Issyk-Кul Open. Призеры
Юные кыргызстанцы заняли призовые места на шахматном онлайн-турнире
Кыргызстанец вошел в тройку победителей международного турнира по шахматам в США
В Бишкеке прошел шахматный турнир с призовым фондом в 300 тысяч сомов
Десятилетний шахматист из Кыргызстана выиграл международный турнир в Германии
В Бишкеке завершился женский блиц-турнир по шахматам «Мудрая Ладья — 2025»
Скончался десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский
Определились чемпионы Кыргызстана по шахматам
Популярные новости
В&nbsp;Чолпон-Ате пройдет III Тюркская универсиада В Чолпон-Ате пройдет III Тюркская универсиада
Конор Макгрегор исключен из&nbsp;ростера бойцов UFC, а&nbsp;Дана Уайт опровергает Конор Макгрегор исключен из ростера бойцов UFC, а Дана Уайт опровергает
Кыргызстанская спортсменка Акак Усон завоевала бронзу на&nbsp;Всемирных играх в&nbsp;Китае Кыргызстанская спортсменка Акак Усон завоевала бронзу на Всемирных играх в Китае
Самбисты из&nbsp;Кыргызстана завоевали три медали на&nbsp;Всемирных играх в&nbsp;Китае Самбисты из Кыргызстана завоевали три медали на Всемирных играх в Китае
Бизнес
Развитие племенного скотоводства под 3&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Развитие племенного скотоводства под 3 процента от «Элдик Банка»
Бесплатные бонусы для связи и&nbsp;развлечений ждут вас в&nbsp;Бонускане Beeline Бесплатные бонусы для связи и развлечений ждут вас в Бонускане Beeline
Регистрация телефонов по&nbsp;IMEI-кодам доверена государственной компании Регистрация телефонов по IMEI-кодам доверена государственной компании
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
18 августа, понедельник
12:55
Популярное российское телешоу Comedy Club запретили в Узбекистане Популярное российское телешоу Comedy Club запретили в У...
12:48
На форуме в Оше определят стратегические направления развития образования в КР
12:39
14-летний кыргызстанец Баястан Сыдыков стал сенсацией на шахматном турнире
12:30
Воровал продукты для осужденных. В Молдовановке задержали замначальника тюрьмы
12:25
О масштабных преобразованиях в Балыкчи рассказал Дайырбек Орунбеков