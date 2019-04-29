В Бишкеке на Кубке мэра определили лучшую команду в кок-бору

В Бишкеке завершились соревнования по кок-бору и конным играм на кубок мэра, посвященные Дню города. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Победителем в кок-бору стала команда Свердловского района «Келечек». Она получила приз в размере 350 тысяч сомов.

Второе место и приз в 200 тысяч сомов у команды Ленинского района «Четинди». Бронза и приз в 100 тысяч сомов у команды из Чуйской области «Ак-Жол». Четвертой стала команда Сокулукского района «Тош-Булак». Она получила приз в 50 тысяч сомов.

Ценные призы получили и победители конных скачек. В кунан чабыш победителем стала лошадь Жылдыз. Ее владелец Нурдин Абдразаков получил 150 тысяч сомов. В жорго салыш праздновал победу конезавод «Асанбек Ата», чей скакун Кабылан стал первым. Он принес владельцам 250 тысяч сомов. В аламан байге одержал победу Дельфин. Его владелец Уулу Жайдар получил приз в 300 тысяч сомов.