Общество

В Ошской области стартовали национальные игры к Ноорузу

На ипподроме «Толойкон» 18 марта официально стартовали массовые соревнования по национальным видам спорта в рамках народного Нооруза.

В церемонии открытия приняли участие заместитель полномочного представителя президента в Ошской области Талант Арстанкулов, представители Федерации кок-бору и другие официальные лица. Они поздравили участников и гостей с наступающим праздником Нооруз и пожелали спортсменам успехов.

В программе соревнований — кок бору, скачки, эр эниш и салбуурун. Турнир открылся матчами по кок бору, в которых участвуют более 10 команд.

Финальные игры запланированы на 21 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366551/
