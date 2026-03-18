В Ошской области стартовали национальные игры к Ноорузу

На ипподроме «Толойкон» 18 марта официально стартовали массовые соревнования по национальным видам спорта в рамках народного Нооруза.

В церемонии открытия приняли участие заместитель полномочного представителя президента в Ошской области Талант Арстанкулов, представители Федерации кок-бору и другие официальные лица. Они поздравили участников и гостей с наступающим праздником Нооруз и пожелали спортсменам успехов.

В программе соревнований — кок бору, скачки, эр эниш и салбуурун. Турнир открылся матчами по кок бору, в которых участвуют более 10 команд.

Финальные игры запланированы на 21 марта.