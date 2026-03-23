Турнир «Нооруз-2026». «Намыс» сенсационно обыграл «Ынтымак» в финале

В Чолпон-Ате на турнире «Нооруз-2026» по кок-бору победителем Высшей лиги стала команда «Намыс», впервые выступающая на этом уровне. В финале она обыграла девятикратного чемпиона — «Ынтымак».

Счет открыл игрок «Намыса» Мирбек Муташев. К 10-й минуте третьего периода его команда вела — 3:1. Однако в концовке встречи Байтегин Оморбеков и Омурбек Эсен уулу сравняли счет. Основное время завершилось со счетом 3:3.

Победитель определился в дополнительное время. Решающий гол забил Мирбек Муташев: на коне по кличке Краз он занес тушу в тайказан соперника и принес «Намысу» победу — 4:3.

Команда-победитель получила приз — 1,5 миллиона сомов.

В матче за третье место «Шахтер» обыграл «Алтын-Альянс» со счетом 3:2.

Отметим, в ходе турнира команды «Достук» и «Мурас» были сняты с соревнований: их игроки устроили драку.

В рамках турнира «Нооруз-2026» по кок-бору состоялись и финальные игры Первой лиги. Победителем стала команда «Бийиктик».

В решающем матче «Бийиктик» уверенно обыграл «Кол-Тор» со счетом 6:2.

В игре за третье место «Арашан Биримдик» разгромил «Эрнамыс» — 11:3.

Традиционный турнир по национальному виду спорта кок-бору, приуроченный к празднику Нооруз, собрал в этом году 24 команды. Участники соревновались в Высшей и Первой лигах.