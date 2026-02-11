Аламан улак: как национальная игра переходит от хаоса к жестким правилам

На днях в Узгенском районе прошел масштабный аламан улак. Там погиб один человек, а другой получил серьезные травмы.

Тем не менее инциденты стали поводом для разговоров о безопасности национальной игры.

Конец вольницы: почему игрокам запретили крюки и палки

В августе 2025 года в Кыргызстане появилась федерация «Аламан улак». Ее главный судья Мелис Бекташев пояснил, что в отличие от кок-бору, где две команды, здесь каждый играет сам за себя, а число участников превышает сотни. Раньше аламан улак существовал без строгих правил. Как следствие, игроки зачастую выскакивали за поле, бились о припаркованные рядом автомобили, портили имущество людей, из-за отсутствия судей дрались между собой и так далее.

Фото из личного архива. Судья Мелис Бекташев

«Очень много конфликтов между участниками происходило из-за того, что некоторые применяли недозволенные приемы — например, подъем туши с земли с помощью палок с крюками или веревок. Чтобы привести игру в порядок, создали федерацию», — рассказал Мелис Бекташев.

По его словам, сегодня, где бы не проходил аламан улак, обязательно присутствие не менее двух судей, которых назначает федерация.

«Если человек решает провести той и организовать аламан улак, он должен нам направить письмо: с указанием даты, места проведения и просьбой проконтролировать игру», — говорит собеседник.

Фото из интернета

Кроме того, организатор обязан обратиться в местные отдел внутренних дел с просьбой обеспечить правопорядок и медучреждение о выделении бригады скорой помощи.

Прописали правила касательно коней. Так, запрещено бить чем-бы то ни было их по голове. Если лошадь падает, судья немедленно останавливает игру, чтобы конь мог поднятся.

«Если в это время тот, у кого туша, не послушается, продолжит скакать и бросит ее тушу в круг, очко не засчитают», — пояснил главный судья федерации.

Ипподром у «Манаса» и 50 гектаров: где будут играть по правилам

Прошедший в Узгене аламан улак проходил близ трассы и создавал некоторые неудобства для водителей, так как скопилось много автомобилей на обочине.

Как говорит Мелис Бекташев, на территории близ аэропорта «Манас» им обещали выделить около 50 гектаров земли, где планируют построить новый ипподром.

«Когда его построят, крупные и все мало-мальские улак тартыши будут проводится именно там. Как и положено с графиком игр для каждого района», — говорит собеседник.

В планах федерации организовать площадки для игры в каждой области.

По словам главного судьи, некоторые игроки по-прежнему в пылу азарта нарушают правила, ведут себя неподобающе.

«Но, если посмотреть, как стало с момента создания федерации — то появился порядок. Слушаются судей, за грубое нарушение получают красные карточки, за мелкие нарушения — желтые», — отмечает он.

Фото из интернета. Аламан улак

За сезон проходит около 20 крупных аламан улаков. В целом же игры начинают в ноябре и еженедельно проводят по две. Они длятся, как правило, до марта. Время игры тоже ограничено — от 11.00 до 17.00.

Цена азарта: сколько стоит содержание коня для аламан улака

Жителю Бишкека по имени Эльбурс за сорок. Более 10 лет он постоянно участвует в аламан улаке близ столицы.

«Я живу в Бишкеке, но за городом есть сарай, где держу коня, с которым участвую в играх», — рассказывает он.

Фото из соцсетей. Эльбрус, игрок в аламан улак

Увлечение улаком — дело не бюджетное. Элементарно перевозки лошадей до места игры и обратно выходит в 2 тысячи сомов. Плюс на корм в месяц около 15 тысяч сомов.

Необходимо покупать экипировку: сапоги, специальный головной убор и желательно другое защитное снаряжение.

С ноября до марта Эльбруса не найти на выходных, когда он участвует минимум в двух играх.

Это мое хобби. Особо ничего не выигрываю, мне доставляет удовольствие само участие, азарт, который сложно объяснить словами. Эльбрус, игрок в алман улак

Улак, как говорит Эльбурс, это еще и повод завести новые знакомства, друзей.

«Там, где я играю, нет деления на своих и чужих. Может прийти любой человек и играть с нами», — говорит собеседник.