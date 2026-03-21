Сегодня в рамках Кубка Нооруза — 2026 по кок-бору состоится решающий матч Высшей лиги. В финале встретятся команды «Намыс» и «Ынтымак», сообщили в федерации данного вида спорта.

Схватка пройдет на ипподроме Чолпон-Аты, начало запланировано на 17.00.

Ранее на этой же арене в борьбе за третье место сойдутся команды «Талас-Алтын Альянс» и «Шахтер».

Стартовые составы финалистов

Традиционный турнир по национальному виду спорта кок-бору, приуроченный к празднику Нооруз, собрал в этом году 24 команды. Участники соревновались в Высшей и Первой лигах.