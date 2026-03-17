Общество

В Чолпон-Ате проходит крупный турнир по кок бору в честь Нооруза

Фото Федерации кок бору. Стартовал крупный турнир по кок бору в честь Нооруза

В Чолпон-Ате официально начался крупный турнир по национальному виду спорта кок бору, приуроченный к празднованию Нооруза. Об этом сообщили в пресс-службе федерации.

По ее данным, в соревнованиях участвуют 24 команды, которые соревнуются в групповом этапе Высшей и Первой лиги. Команды сражаются за право выйти в следующий этап турнира.

Турнир продлится до 21 марта, когда состоятся финальные игры. В течение этих дней зрители смогут наблюдать захватывающие и напряженные матчи по кок бору.

Состав команд Высшей лиги

Группа А:

  • «Иссык-Куль»;
  • «Сары-Озон»;
  • «Намыс».

Группа В:

  • «Мурас»;
  • «Талас Алтын-Альянс»;
  • «Достук».

Группа С:

  • «Суусамыр»;
  • «Жылуу-Булак»;
  • «Шахтер».

Группа D:

  • «Казарман»;
  • «Ичке-Суу»;
  • «Ынтымак».

Состав команд Первой лиги

Группа А:

  • «Учкун»;
  • «Алдаяр»;
  • «Эр Намыс».

Группа В:

  • «Кол-Тор»;
  • «Байтик»;
  • «Бакайыр».

Группа С:

  • «Ак-Суу»;
  • «Сон-Кол»;
  • «Бийиктик».

Группа D:

  • «Арашан Биримдик»;
  • «Кемин»;
  • «Кегети».

В Оше на ипподроме «Толойкон» также пройдут праздничные турниры по кок бору. Всего зарегистрировались 12 команд. Игры начнутся сегодня.

Состав команд:

«Жаны Муун», «Кара-Кулжа», «Кара-Кулжа Жаштары», «Салам-Алик», «Озгон Ынтымагы», «Кара-Суу», «Араван», «Жазы», «Кызыл-Тоо», «Алай», «Сузак», «Ийри-Суу».

Федерации кок бору
Организаторы отмечают, что главная цель турнира — развитие национального спорта и предоставление зрителям ярких и интересных игр.
Материалы по теме
Сборная Кыргызстана по кок-бору пропустит чемпионат мира в Казахстане
Аламан улак: как национальная игра переходит от хаоса к жестким правилам
Манас Ниязов извинился за инциденты во время аламан улака
В Узгенском районе во время улак тартыша погиб игрок
Кок бору и кокпар на ВИК. Организаторы надеются избежать споров и стычек
Кыргызстанские игроки в кок-бору поехали в Афганистан делиться опытом
Мужчины играли в кок-бору прямо на проезжей части: их привлекут за хулиганство
Алайская команда выиграла турнир по кок-бору в честь 225-летия Алымбека датки
Слезы юного болельщика «Ынтымака» тронули кыргызстанцев
Финал Кубка президента по кок-бору: «Достук» обыграл «Ынтымак» со счетом 5:4
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Учителя недовольны коэффициентами в&nbsp;зарплате. Главу кабмина просят разобраться Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
Впервые в&nbsp;Центральной Азии: карта с&nbsp;Лионелем Месси от&nbsp;Mastercard и&nbsp;MBANK Впервые в Центральной Азии: карта с Лионелем Месси от Mastercard и MBANK
Optima Bank: Отправляйте переводы за&nbsp;0&nbsp;процентов комиссии Optima Bank: Отправляйте переводы за 0 процентов комиссии
Церемония в&nbsp;Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт Церемония в Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт
