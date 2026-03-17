В Чолпон-Ате проходит крупный турнир по кок бору в честь Нооруза

В Чолпон-Ате официально начался крупный турнир по национальному виду спорта кок бору, приуроченный к празднованию Нооруза. Об этом сообщили в пресс-службе федерации.
По ее данным, в соревнованиях участвуют 24 команды, которые соревнуются в групповом этапе Высшей и Первой лиги. Команды сражаются за право выйти в следующий этап турнира.
Турнир продлится до 21 марта, когда состоятся финальные игры. В течение этих дней зрители смогут наблюдать захватывающие и напряженные матчи по кок бору.
Состав команд Высшей лиги
Группа А:
- «Иссык-Куль»;
- «Сары-Озон»;
- «Намыс».
Группа В:
- «Мурас»;
- «Талас Алтын-Альянс»;
- «Достук».
Группа С:
- «Суусамыр»;
- «Жылуу-Булак»;
- «Шахтер».
Группа D:
- «Казарман»;
- «Ичке-Суу»;
- «Ынтымак».
Состав команд Первой лиги
Группа А:
- «Учкун»;
- «Алдаяр»;
- «Эр Намыс».
Группа В:
- «Кол-Тор»;
- «Байтик»;
- «Бакайыр».
Группа С:
- «Ак-Суу»;
- «Сон-Кол»;
- «Бийиктик».
Группа D:
- «Арашан Биримдик»;
- «Кемин»;
- «Кегети».
В Оше на ипподроме «Толойкон» также пройдут праздничные турниры по кок бору. Всего зарегистрировались 12 команд. Игры начнутся сегодня.
Состав команд:
«Жаны Муун», «Кара-Кулжа», «Кара-Кулжа Жаштары», «Салам-Алик», «Озгон Ынтымагы», «Кара-Суу», «Араван», «Жазы», «Кызыл-Тоо», «Алай», «Сузак», «Ийри-Суу».
Организаторы отмечают, что главная цель турнира — развитие национального спорта и предоставление зрителям ярких и интересных игр.