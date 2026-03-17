В Чолпон-Ате проходит крупный турнир по кок бору в честь Нооруза

Фото Федерации кок бору. Стартовал крупный турнир по кок бору в честь Нооруза

В Чолпон-Ате официально начался крупный турнир по национальному виду спорта кок бору, приуроченный к празднованию Нооруза. Об этом сообщили в пресс-службе федерации.

По ее данным, в соревнованиях участвуют 24 команды, которые соревнуются в групповом этапе Высшей и Первой лиги. Команды сражаются за право выйти в следующий этап турнира.

Турнир продлится до 21 марта, когда состоятся финальные игры. В течение этих дней зрители смогут наблюдать захватывающие и напряженные матчи по кок бору.

Состав команд Высшей лиги

Группа А:

«Иссык-Куль»;

«Сары-Озон»;

«Намыс».

Группа В:

«Мурас»;

«Талас Алтын-Альянс»;

«Достук».

Группа С:

«Суусамыр»;

«Жылуу-Булак»;

«Шахтер».

Группа D:

«Казарман»;

«Ичке-Суу»;

«Ынтымак».

Состав команд Первой лиги

Группа А:

«Учкун»;

«Алдаяр»;

«Эр Намыс».

Группа В:

«Кол-Тор»;

«Байтик»;

«Бакайыр».

Группа С:

«Ак-Суу»;

«Сон-Кол»;

«Бийиктик».

Группа D:

«Арашан Биримдик»;

«Кемин»;

«Кегети».

В Оше на ипподроме «Толойкон» также пройдут праздничные турниры по кок бору. Всего зарегистрировались 12 команд. Игры начнутся сегодня.

Состав команд:

«Жаны Муун», «Кара-Кулжа», «Кара-Кулжа Жаштары», «Салам-Алик», «Озгон Ынтымагы», «Кара-Суу», «Араван», «Жазы», «Кызыл-Тоо», «Алай», «Сузак», «Ийри-Суу».

Организаторы отмечают, что главная цель турнира — развитие национального спорта и предоставление зрителям ярких и интересных игр.