В Узгенском районе во время улак тартыша погиб игрок

В Узгенском районе Ошской области во время улак тартыша погиб один из игроков. В УВД региона информацию подтвердили.

иллюстративное
Фото иллюстративное

По предварительным сведениям, 26-летний житель Джалал-Абадской области отправился к реке Яссы, чтобы напоить свою лошадь. Животное поскользнулось и вместе с наездником сорвалось с обрыва в воду. Игрок погиб на месте происшествия.

Милиция начала доследственную проверку, назначена экспертиза.

По данным СМИ, организатором турнира по аламан улаку был известный игрок в кок бору Манас Ниязов. Ранее он информировал, что в соревнованиях примут участие спортсмены из Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Афганистана. В качестве призов были заявлены три автомобиля, сто верблюдов и другое.
