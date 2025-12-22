11:23
Кыргызстанские игроки в кок-бору поехали в Афганистан делиться опытом

В настоящее время игроки в кок-бору Манас Ниязов, Омурбек Эсен уулу, Рустам Тыналиев, Кубаныч Султан уулу, Дастан Русланов, Исхак Бекболот уулу, Аскат Аскаров и Баяман Муралим уулу находятся в Афганистане. Об этом 24.kg сообщили в Федерации КР по кок-бору.

Отмечается, что в прошлом году на турнир в Афганистане были приглашены игроки из стран Центральной Азии. Улакчи из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана выступали в составе местных команд. Победителем стала команда, к которой присоединились Кубаныч Султан уулу и Дастан Русланов.

«После этого прошел еще один турнир, на который также пригласили Кубаныча и Дастана. В этот раз игроки из других стран не приглашались — по просьбе болельщиков позвали только кыргызских игроков. Всего поехали восемь улакчи. Спортсмены распределились по двое в местные команды и показывают игру», — рассказали в федерации.

Кыргызстанские спортсмены находятся там с 10 декабря и демонстрируют мастерство игры болельщикам этой страны.  

В федерации добавили, что в Афганистане кок-бору называют «бузкаши», и эта игра является там очень популярной.

 
Ссылка: https://24.kg/sport/355431/
просмотров: 90
