Сборная Кыргызстана по кок-бору пропустит чемпионат мира в Казахстане

Национальная сборная Кыргызстана по кок-бору не примет участия во втором чемпионате мира по кокпару, который пройдет в казахстанском Туркестане с 15 по 21 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерации кок-бору Самат Жумакадыров.

Основной причиной отказа стало слишком поздно присланное приглашение со стороны организаторов. По словам Жумакадырова, приглашения на турниры такого уровня должны приходить как минимум за три месяца, а лучше за полгода до начала.

Это не бойкот. Это просто нереально. Нужно время, чтобы отобрать лошадей, выбрать 12 игроков, назначить тренеров и провести полноценную подготовку. Самат Жумакадыров

Кроме того, в эти же даты в Кыргызстане будет проходить масштабный республиканский турнир «Нооруз-2026». В его рамках начнется отбор в национальную сборную для участия во Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Кыргызстане этой осенью. В федерации подчеркнули, что в такой ответственный период ни одна команда не сможет выделить ни лучших игроков, ни скакунов для поездки в соседнюю страну.

Второй чемпионат мира по кокпару пройдет в Туркестане (Казахстан) с участием спортсменов из 10 стран. В турнире выступят только национальные сборные, а общий призовой фонд соревнований составит 30 миллионов тенге.