14:41
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Спорт

Сборная Кыргызстана по кок-бору пропустит чемпионат мира в Казахстане

Национальная сборная Кыргызстана по кок-бору не примет участия во втором чемпионате мира по кокпару, который пройдет в казахстанском Туркестане с 15 по 21 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерации кок-бору Самат Жумакадыров.

Основной причиной отказа стало слишком поздно присланное приглашение со стороны организаторов. По словам Жумакадырова, приглашения на турниры такого уровня должны приходить как минимум за три месяца, а лучше за полгода до начала.

Это не бойкот. Это просто нереально. Нужно время, чтобы отобрать лошадей, выбрать 12 игроков, назначить тренеров и провести полноценную подготовку. 

Самат Жумакадыров

Кроме того, в эти же даты в Кыргызстане будет проходить масштабный республиканский турнир «Нооруз-2026». В его рамках начнется отбор в национальную сборную для участия во Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Кыргызстане этой осенью. В федерации подчеркнули, что в такой ответственный период ни одна команда не сможет выделить ни лучших игроков, ни скакунов для поездки в соседнюю страну.

Второй чемпионат мира по кокпару пройдет в Туркестане (Казахстан) с участием спортсменов из 10 стран. В турнире выступят только национальные сборные, а общий призовой фонд соревнований составит 30 миллионов тенге.
Ссылка: https://24.kg/sport/365673/
просмотров: 316
Версия для печати
Материалы по теме
Аламан улак: как национальная игра переходит от хаоса к жестким правилам
Манас Ниязов извинился за инциденты во время аламан улака
В Узгенском районе во время улак тартыша погиб игрок
Кок бору и кокпар на ВИК. Организаторы надеются избежать споров и стычек
Кыргызстанские игроки в кок-бору поехали в Афганистан делиться опытом
Мужчины играли в кок-бору прямо на проезжей части: их привлекут за хулиганство
Алайская команда выиграла турнир по кок-бору в честь 225-летия Алымбека датки
Слезы юного болельщика «Ынтымака» тронули кыргызстанцев
Финал Кубка президента по кок-бору: «Достук» обыграл «Ынтымак» со счетом 5:4
Президентский кубок по кок-бору пройдет с 31 августа по 7 сентября
Популярные новости
Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу проведет очередной поединок в&nbsp;UFC Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу проведет очередной поединок в UFC
Встреча бойцов ММА из&nbsp;Казахстана и&nbsp;Кыргызстана закончилась скандалом Встреча бойцов ММА из Казахстана и Кыргызстана закончилась скандалом
Кыргызстанский тяжелоатлет завоевал золото на&nbsp;Arnold Sports Festival в&nbsp;США Кыргызстанский тяжелоатлет завоевал золото на Arnold Sports Festival в США
Дзюдоист Мухаммедали Ырысдолотов взял золото открытого Кубка Европы Дзюдоист Мухаммедали Ырысдолотов взял золото открытого Кубка Европы
Бизнес
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
12 марта, четверг
14:24
Сборная Кыргызстана по кок-бору пропустит чемпионат мира в Казахстане Сборная Кыргызстана по кок-бору пропустит чемпионат мир...
14:21
Парламент заслушал меры по противодействию мошенникам в банковской сфере
14:12
Афганский гашиш в Бишкеке: МВД задержало членов наркогруппы
14:00
Бишкекчане пожаловались европейским экспертам на ликвидацию троллейбусов
14:00
Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира