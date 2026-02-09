Манас Ниязов извинился за инциденты во время аламан улака

Организатор аламан улака в Узгенском районе Манас Ниязов публично извинился после трагических инцидентов, произошедших во время игры. Об этом он заявил, комментируя случившееся.

Напомним, аламан улак прошел 8 февраля на берегу Кемпир-Абадского водохранилища в Узгенском районе. В ходе мероприятия были зафиксированы два трагических инцидента. По данным милиции, один из всадников вместе с лошадью упал в реку и погиб. В другом случае автомобиль, направлявшийся на игру, сорвался со склона, водитель был доставлен в больницу.

Отмечается, что игра была организована в рамках праздничного мероприятия — тоя, который улакчи Манас Ниязов проводил в честь своих сыновей. В качестве призов были выставлены несколько автомобилей, верблюды и другой скот.

Сам Манас Ниязов заявил, что сожалеет о случившемся и попросил прощения у общественности.

По его словам, оба инцидента произошли за пределами территории, где непосредственно проходила игра, однако это не снимает с него ответственности. Он также сообщил, что для парковки было подготовлено около 20 гектаров земли, игровая зона занимала порядка 50 гектаров. На следующий день после игры территория была приведена в порядок силами родственников и друзей.

Между тем Федерация аламан улака ранее сообщила, что грубых нарушений правил во время прошедшего мероприятия зафиксировано не было. Несмотря на произошедшее, турнир завершился по запланированной программе.

Отмечается, что мероприятие стало одним из самых масштабных за последние годы, собрав тысячи всадников из разных регионов Кыргызстана и соседних стран.