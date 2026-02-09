19:24
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Спорт

Манас Ниязов извинился за инциденты во время аламан улака

Фото из архива . Манас Ниязов

Организатор аламан улака в Узгенском районе Манас Ниязов публично извинился после трагических инцидентов, произошедших во время игры. Об этом он заявил, комментируя случившееся.

Напомним, аламан улак прошел 8 февраля на берегу Кемпир-Абадского водохранилища в Узгенском районе. В ходе мероприятия были зафиксированы два трагических инцидента. По данным милиции, один из всадников вместе с лошадью упал в реку и погиб. В другом случае автомобиль, направлявшийся на игру, сорвался со склона, водитель был доставлен в больницу.

Отмечается, что игра была организована в рамках праздничного мероприятия — тоя, который улакчи Манас Ниязов проводил в честь своих сыновей. В качестве призов были выставлены несколько автомобилей, верблюды и другой скот.

Сам Манас Ниязов заявил, что сожалеет о случившемся и попросил прощения у общественности.

По его словам, оба инцидента произошли за пределами территории, где непосредственно проходила игра, однако это не снимает с него ответственности. Он также сообщил, что для парковки было подготовлено около 20 гектаров земли, игровая зона занимала порядка 50 гектаров. На следующий день после игры территория была приведена в порядок силами родственников и друзей.

Читайте по теме
Собралось 30 тысяч зрителей. Как прошел аламан улак, где погиб игрок

Между тем Федерация аламан улака ранее сообщила, что грубых нарушений правил во время прошедшего мероприятия зафиксировано не было. Несмотря на произошедшее, турнир завершился по запланированной программе.

Отмечается, что мероприятие стало одним из самых масштабных за последние годы, собрав тысячи всадников из разных регионов Кыргызстана и соседних стран.

 

Аламан улак — это массовая, свободная форма традиционной конной игры «козлодрание», которая проводится без строгой турнирной сетки и чаще всего в рамках народных праздников и тоев.
Ссылка: https://24.kg/sport/361241/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
В Узгенском районе во время улак тартыша погиб игрок
Кок бору и кокпар на ВИК. Организаторы надеются избежать споров и стычек
Кыргызстанские игроки в кок-бору поехали в Афганистан делиться опытом
Мужчины играли в кок-бору прямо на проезжей части: их привлекут за хулиганство
Алайская команда выиграла турнир по кок-бору в честь 225-летия Алымбека датки
Слезы юного болельщика «Ынтымака» тронули кыргызстанцев
Финал Кубка президента по кок-бору: «Достук» обыграл «Ынтымак» со счетом 5:4
Президентский кубок по кок-бору пройдет с 31 августа по 7 сентября
В Федерации кок бору прокомментировали приостановку национальной игры
Көк бөрү оюнуна тыюу салынбайт. Мамагенттиги комментарий берди
Популярные новости
МОК попросил украинских спортсменов не&nbsp;устраивать акции протеста на&nbsp;Играх МОК попросил украинских спортсменов не устраивать акции протеста на Играх
Камчыбек Ташиев открыл новый спортивный комплекс в&nbsp;Бишкеке Камчыбек Ташиев открыл новый спортивный комплекс в Бишкеке
В&nbsp;Италии состоялась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр В Италии состоялась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр
Умер заслуженный тренер Кыргызстана по&nbsp;велоспорту Георгий Петрашов Умер заслуженный тренер Кыргызстана по велоспорту Георгий Петрашов
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: Все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: Все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
9 февраля, понедельник
19:23
Грязь и разбитые тротуары. Бишкекчане жалуются на городскую инфраструктуру Грязь и разбитые тротуары. Бишкекчане жалуются на город...
19:08
Девушка упала в ущелье на базе «Кашкулак». Комментарий администрации зоны отдыха
19:06
Манас Ниязов извинился за инциденты во время аламан улака
19:05
Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на газонах и тротуарах
18:40
На развитие присоединенных к Бишкеку районов направят 49 миллиардов сомов