Спорт

Кок бору и кокпар на ВИК. Организаторы надеются избежать споров и стычек

Включение игры кокпар в программу Всемирных игр кочевников-2026 направлено на предотвращение разногласий и недопонимания между странами-участницами. Об этом заявил директор Государственного агентства по физической культуре и спорту Казыбек Молдажиев, комментируя проведение соревнований по кок бору и кокпару в рамках ВИК.

По его словам, принципиальной позицией организаторов остается аполитичность спорта и сохранение духа этнокультуры.

«Спорт — вне политики, и по одной игре мы не должны допускать разносторонних домыслов негативного характера. Мы продвигаем этнокультуру и этноспорт. Именно поэтому кокпар включен в программу Всемирных игр кочевников. В этих соревнованиях будут участвовать и наши команды, они уже готовятся. Мы надеемся, что наши казахские братья приедут и примут участие в играх», — подчеркнул Казыбек Молдажиев.

Он отметил, что включение обеих дисциплин позволит сохранить спортивный баланс и обеспечить равные условия для всех участников.

Напомним, на Всемирных играх кочевников 2024 года в Астане во время матча по кокпару между сборными Кыргызстана и Казахстана произошел инцидент. Игрок казахстанской команды ударил камчой игрока сборной Кыргызстана, после чего на поле началась потасовка. Матч был остановлен для выяснения обстоятельств.

По итогам соревнований сборная Кыргызстана уступила команде Казахстана со счетом 5:4. После завершения Игр представители Федерации кок бору КР выступили с заявлением, в котором выразили несогласие с судейством и назвали его несправедливым.

Организаторы ВИК рассчитывают, что предстоящие Игры пройдут в духе честной спортивной борьбы, взаимного уважения и укрепления культурных связей между странами.
Ссылка: https://24.kg/sport/357994/
просмотров: 319
