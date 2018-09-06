В Бишкеке убили чемпиона по самбо Бекзата Жаныбекова. Подозреваемый задержан

В Бишкеке убит чемпион по боевому самбо Бекзат Жаныбеков. Информацию об этом сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что спортсмен скончался от ножевых ранений.

В ГУВД столицы сообщили, что 3 сентября в УВД Ленинского района поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина 25-30 лет на пересечении улиц Кулиева и Пушкина получил ножевое ранение.

«Утановлено, что на этом перекрестке между двумя мужчинами произошла словесная перепалка, в ходе которой один из них ударил второго ножом в грудь. Пострадавшего доставили в больницу где он скончался. Погибшим оказался 28-летний Ж. Б., уроженец Джалал-Абадской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Подозреваемым является 33-летний уроженец Джалал-Абадской области А.Б. Он ранее судим. В ходе оперативно-разыскных мероприятий его задержали и водворили в ИВС. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — проинформировали в ГУВД.