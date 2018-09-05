Убийство полицейского в Москве. Нурлана Муратова арестовали и водворили в СИЗО

Суд Москвы рассмотрел уголовное дело в отношении Нурлана Муратова, которого подозревают в убийстве полицейского на станции метро «Курская». Об этом сообщили российские СМИ.

По полученным данным, судья выслушал защиту и рассмотрел ходатайство следователя Следственного комитета, который просил суд арестовать подозреваемого на время следствия, на два месяца. Отмечается, что судья удовлетворил ходатайство СКР и арестовал Нурлана Муратова до 3 ноября 2018 года.

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Свою вину Муратов не признал.

Как информирует телеканал «360», по словам задержанного, он стоял возле двери, когда услышал выстрел. После чего испугался. Увидев уборщицу, он попросил ее вызвать медиков, а сам скрылся с места происшествия.

Во время заседания выяснилось, что российское гражданство Муратов получил 10 лет назад, но при этом язык он так и не выучил. Также он никогда не жил по месту прописки.