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Происшествия

Убийство полицейского в Москве. Нурлана Муратова арестовали и водворили в СИЗО

Суд Москвы рассмотрел уголовное дело в отношении Нурлана Муратова, которого подозревают в убийстве полицейского на станции метро «Курская». Об этом сообщили российские СМИ.

По полученным данным, судья выслушал защиту и рассмотрел ходатайство следователя Следственного комитета, который просил суд арестовать подозреваемого на время следствия, на два месяца.  Отмечается, что судья удовлетворил ходатайство СКР и арестовал Нурлана Муратова до 3 ноября 2018 года.

из соцсетей
Фото из соцсетей

Свою вину Муратов не признал.

Как информирует телеканал «360», по словам задержанного, он стоял возле двери, когда услышал выстрел. После чего испугался. Увидев уборщицу, он попросил ее вызвать медиков, а сам скрылся с места происшествия.

Во время заседания выяснилось, что российское гражданство Муратов получил 10 лет назад, но при этом язык он так и не выучил. Также он никогда не жил по месту прописки.
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