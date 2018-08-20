В Чалдоваре изнасиловали девушку. Она в больнице

В селе Чалдовар малознакомый парень изнасиловал девушку. Об этом 24.kg сообщила сама потерпевшая.

По ее словам, 17 августа она пришла в гости к своему бывшему молодому человеку, осталась там ночевать. Ночью ее изнасиловал друг хозяина дома.

«Мне не удалось убежать сразу, поскольку ворота были заперты, а забор высокий. Утром я ушла, а позже насильник нашел меня, силой посадил в машину и вывез в горы. Он избил меня до потери сознания, я очнулась уже на трассе. Выпрыгнув из машины, я обратилась за помощью. Сейчас я в больнице Панфиловского района», — сказала потерпевшая.

С ее слов, насильник обвинил ее в краже документов. За это она разбила его гитару и окно автомобиля.

«Я написала заявление в милицию. Уголовное дело пока не возбуждено. Следователь мне сказал, что на меня также поступило заявление от парня, который меня изнасиловал. Он просит принять меры, так как я испортила его имущество», — рассказала девушка.