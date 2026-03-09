Мужчину подозревают в изнасиловании собутыльника после застолья в Бишкеке

В Бишкеке мужчину подозревают в изнасиловании односельчанина. Об этом сообщили СМИ со ссылкой сотрудников силовых структур.

По их данным, 6 марта в органы внутренних дел с заявлением обратился уроженец Алайского района, 2007 года рождения. Он сообщил, что находился в одном из частных домов Бишкека вместе с односельчанином, 1992 года рождения, где они распивали спиртные напитки.

По словам заявителя, в какой-то момент между ними произошел конфликт, после чего знакомый напал на него, изнасиловал и выгнал из дома.

По предварительным данным, у потерпевшего обнаружены соответствующие телесные повреждения.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия.