Сын кронпринцессы Норвегии обвиняется в изнасилованиях. Он предстал перед судом

Сын кронпринцессы Норвегии начал давать показания по делу об изнасилованиях, пишет BBC News.

Ему предъявлены обвинения по 38 пунктам. Самые тяжелые — одно изнасилование и три случая насильственных действий сексуального характера.

29-летний Мариус Борг Хейби во время своей речи снимал очки и вытирал слезы. Накануне, на первом заседании суда, он заявил, что не признает вину в изнасилованиях, но признает себя частично виновным в физическом насилии в отношении бывшей подруги.

Сыну кронпринцессы Норвегии грозит до 16 лет тюрьмы.