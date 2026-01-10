17:34
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Происшествия

На Иссык-Куле двоих парней подозревают в изнасиловании 15-летней девушки

На Иссык-Куле двоих парней подозревают в изнасиловании 15-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба областной милиции.

По ее данным, 4 января жительница Каракола 1975 года рождения обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

«Женщина сообщила, что 2 января ее несовершеннолетняя дочь, 2010 года рождения, вышла из дома и не вернулась. Девушку нашли и передали сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних Каракольского ГОВД. Она рассказала, что ее изнасиловали 7 января в селе Ак-Суу в неизвестном доме. Факт зарегистрирован, назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16 лет», — говорится в сообщении.

иссык-кульской облмилиции
Фото иссык-кульской облмилиции

В результате оперативно-следственных мероприятий в качестве подозреваемых задержаны жители села Ак-Суу О. У. и Б.К. (оба 2006 года рождения). По предварительным данным, подозреваемые признали вину. Их водворили в ИВС.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357389/
просмотров: 581
Версия для печати
Материалы по теме
Задержан сотрудник милиции по подозрению в изнасиловании школьницы
Пообещал найти работу и изнасиловал. В Оше мужчине дали три года тюрьмы
В Ороке милиционер подозревается в изнасиловании девушки, его задержали
В Токтогуле задержали троих парней, полгода насиловавших 14-летнюю девочку
Во Франции новый закон: любое сексуальное действие без согласия — насилие
Девушка обвинила инспектора «Унаа» в изнасиловании — в МВД начали проверку
Во время матча болельщики вывесили плакат в память об Айсулуу Мукашевой
Ввести смертную казнь за преступления против жизни предлагают в КР
Убийство девушки на Иссык-Куле. Проводится проверка в отношении милиционера
Подробности жестокого убийства несовершеннолетней на Иссык-Куле раскрыло МВД
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
В&nbsp;Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на&nbsp;юге Кыргызстана В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на юге Кыргызстана
В&nbsp;Бишкеке задержан несовершеннолетний, угнавший автомобиль В Бишкеке задержан несовершеннолетний, угнавший автомобиль
В&nbsp;Бишкеке пьяный водитель устроил провокацию во&nbsp;время проверки документов&nbsp;&mdash; УПСМ В Бишкеке пьяный водитель устроил провокацию во время проверки документов — УПСМ
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
10 января, суббота
17:26
Ветеран велоспорта КР Евгений Ваккер примет участие в чемпионате Азии Ветеран велоспорта КР Евгений Ваккер примет участие в ч...
17:05
Дональд Трамп готов продавать венесуэльскую нефть России и Китаю
16:48
Почти 500 тонн силоса заготовил кыргызский государственный племзавод
16:27
Все кафе и рестораны в городе Ош обязали оборудовать парковки для гостей
16:17
На Иссык-Куле двоих парней подозревают в изнасиловании 15-летней девушки