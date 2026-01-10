На Иссык-Куле двоих парней подозревают в изнасиловании 15-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба областной милиции.

По ее данным, 4 января жительница Каракола 1975 года рождения обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

«Женщина сообщила, что 2 января ее несовершеннолетняя дочь, 2010 года рождения, вышла из дома и не вернулась. Девушку нашли и передали сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних Каракольского ГОВД. Она рассказала, что ее изнасиловали 7 января в селе Ак-Суу в неизвестном доме. Факт зарегистрирован, назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16 лет», — говорится в сообщении.

Фото иссык-кульской облмилиции

В результате оперативно-следственных мероприятий в качестве подозреваемых задержаны жители села Ак-Суу О. У. и Б.К. (оба 2006 года рождения). По предварительным данным, подозреваемые признали вину. Их водворили в ИВС.

Следствие продолжается.