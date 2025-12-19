Задержан сотрудник милиции по подозрению в изнасиловании школьницы

В Бишкеке задержан сотрудник милиции, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом 19 декабря сообщили источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, школьница обратилась в инспекцию по делам несовершеннолетних УВД Свердловского района и заявила о насилии со стороны участкового инспектора. По рапорту сотрудника ИДН было возбуждено уголовное дело, после чего подозреваемого задержали сотрудники ГУВД Бишкека.

В пресс-службе Первомайского районного суда сообщили, что 12 декабря А.у.А. водворен в СИЗО-1 до 11 февраля 2026 года. Ему предъявлено обвинение по статье 154 части 1 и 3 пункту 2 УК КР («Изнасилование в отношении несовершеннолетнего»).

Расследование продолжается.