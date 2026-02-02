В Таласе поймали мужчину, который 25 лет скрывался по делу об изнасиловании

В Таласской области задержали гражданина, который более 25 лет находился в международном розыске по обвинению в тяжком преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По данным милиции, 6 декабря 2000 года в отношении жителя Таласского района К.К., 1972 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье 129 части 1 «Изнасилование» (редакция 1997-го). Уже 11 декабря 2000 года районная прокуратура избрала ему меру пресечения в виде заключения под стражу и объявила в розыск.

Позже уголовное дело переквалифицировано на статью 154 (часть 2 пункт 3) «Изнасилование, соединенное с угрозой насилия, опасного для жизни или здоровья» УК КР. Формально мужчина числился в розыске с 18 февраля 2000-го, после чего скрывался более двух десятилетий.

Фото УВД Таласской области

В рамках международного сотрудничества работники Таласского РОВД установили местонахождение разыскиваемого. В июне 2024 года его задержали в Екатеринбурге (Россия). После ареста началась процедура экстрадиции.

1 февраля 2026-го К.К. доставлен в Кыргызстан, передан следственным органам и водворен в изолятор временного содержания Таласа.

В настоящее время в отношении него проводятся следственные действия.