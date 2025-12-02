В Ороке милиционер подозревается в изнасиловании девушки, его задержали

В УВД Ленинского района Бишкека обратилась 20-летняя гражданка, попросившая принять меры в отношении неизвестного мужчины, который вечером 28 ноября, представившись сотрудником милиции, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Фото МВД. В Ороке милиционер подозревается в изнасиловании девушки — он задержан

По словам заявительницы, около 23.30 она находилась в автомобиле со знакомым в районе села Орок, когда к ним подошел мужчина. Представившись милиционером, он отправил ее спутника в магазин, а затем, угрожая, оказывая психологическое давление и применяя физическую силу, совершил действия сексуального характера.

В МВД сообщили, что в ходе внутреннего расследования установлено: к происшествию причастен сотрудник милиции К.Ж., 1988 года рождения. Его задержали и доставили в Следственную службу.

Материалы уголовного дела и подозреваемый переданы в следственное подразделение УГКНБ по Бишкеку. Подозреваемого водворили в ИВС ГКНБ.

Расследование продолжается.