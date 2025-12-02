16:56
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Происшествия

В Ороке милиционер подозревается в изнасиловании девушки, его задержали

В УВД Ленинского района Бишкека обратилась 20-летняя гражданка, попросившая принять меры в отношении неизвестного мужчины, который вечером 28 ноября, представившись сотрудником милиции, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

МВД
Фото МВД. В Ороке милиционер подозревается в изнасиловании девушки — он задержан
По словам заявительницы, около 23.30 она находилась в автомобиле со знакомым в районе села Орок, когда к ним подошел мужчина. Представившись милиционером, он отправил ее спутника в магазин, а затем, угрожая, оказывая психологическое давление и применяя физическую силу, совершил действия сексуального характера.

В МВД сообщили, что в ходе внутреннего расследования установлено: к происшествию причастен сотрудник милиции К.Ж., 1988 года рождения. Его задержали и доставили в Следственную службу.

Материалы уголовного дела и подозреваемый переданы в следственное подразделение УГКНБ по Бишкеку. Подозреваемого водворили в ИВС ГКНБ.

Расследование продолжается. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/353156/
просмотров: 606
Версия для печати
Материалы по теме
За вымогательство 300 тысяч сомов задержали сотрудников УВД Ошской области
В Токтогуле задержали троих парней, полгода насиловавших 14-летнюю девочку
Во Франции новый закон: любое сексуальное действие без согласия — насилие
Девушка обвинила инспектора «Унаа» в изнасиловании — в МВД начали проверку
Во время матча болельщики вывесили плакат в память об Айсулуу Мукашевой
Ввести смертную казнь за преступления против жизни предлагают в КР
Убийство девушки на Иссык-Куле. Проводится проверка в отношении милиционера
Подробности жестокого убийства несовершеннолетней на Иссык-Куле раскрыло МВД
На Иссык-Куле изнасиловали и убили девушку. Подозреваемый задержан
Изнасилование несовершеннолетней: адвокаты подозреваются в мошенничестве
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке уничтожили крупную партию просроченных &laquo;премиум-продуктов&raquo; В Бишкеке уничтожили крупную партию просроченных «премиум-продуктов»
Подкуп голосов. Арестованы родственники кандидата, снятой с&nbsp;выборов Подкуп голосов. Арестованы родственники кандидата, снятой с выборов
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
Беспилотник Bayraktar впервые сбил самолет ракетами &laquo;воздух&nbsp;&mdash; воздух&raquo; Беспилотник Bayraktar впервые сбил самолет ракетами «воздух — воздух»
Бизнес
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
&laquo;Элдик Банк&raquo;, Mastercard и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум «Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
2 декабря, вторник
16:50
Центробанк ЕС отказался поддержать кредит Украине в счет замороженных активов РФ Центробанк ЕС отказался поддержать кредит Украине в сче...
16:46
Хаос, экология и транспорт: эксперты оценили состояние Бишкека и новый Генплан
16:31
В Ороке милиционер подозревается в изнасиловании девушки, его задержали
16:30
В Черном море продолжаются атаки на танкеры теневого флота РФ. Анкара осуждает
16:23
В Иссык-Кульской области начали строить солнечную электростанцию