Водителя, подозреваемого в изнасиловании, задержали после погони по Бишкеку

В Бишкеке задержали водителя грузового автомобиля, подозреваемого в изнасиловании. Об этом сообщила пресс-служба управления Патрульной службы милиции.

По ее данным, 10 марта примерно в 20.35 в службу 102 поступило сообщение о том, что неизвестный водитель грузовой машины совершил преступление — изнасиловал гражданку А.Б., 2006 года рождения. После оставил ее на пересечении Васильевского тракта и объездной дороги.

Сотрудники УПСМ выехали на место происшествия и подтвердили информацию. Водитель грузового авто попытался скрыться.

Работники УПСМ начали преследование. Несмотря на неоднократные требования остановиться, водитель не подчинился и продолжил движение. Выехав на улицу Алма-Атинскую, он несколько раз проехал на запрещающий сигнал светофора и выезжал на встречную полосу, создавая угрозу для других участников дорожного движения.

Погоня продолжилась по улицам города и завершилась на пересечении улиц Джалиля и Курманджан Датки. Транспортное средство остановили сотрудники УПСМ, водителя задержали. Им оказался гражданин Т.Д., 2006 года рождения.

В ходе проверки установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтверждено актом медицинского освидетельствования.

После задержания гражданин доставлен в УВД Первомайского района, где передан следственной службе для дальнейшего разбирательства.

Грузовую машину FAW водворили на штрафную стоянку.