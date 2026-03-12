08:48
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Происшествия

Водителя, подозреваемого в изнасиловании, задержали после погони по Бишкеку

В Бишкеке задержали водителя грузового автомобиля, подозреваемого в изнасиловании. Об этом сообщила пресс-служба управления Патрульной службы милиции.

По ее данным, 10 марта примерно в 20.35 в службу 102 поступило сообщение о том, что неизвестный водитель грузовой машины совершил преступление — изнасиловал гражданку А.Б., 2006 года рождения. После оставил ее на пересечении Васильевского тракта и объездной дороги.

Сотрудники УПСМ выехали на место происшествия и подтвердили информацию. Водитель грузового авто попытался скрыться.

Работники УПСМ начали преследование. Несмотря на неоднократные требования остановиться, водитель не подчинился и продолжил движение. Выехав на улицу Алма-Атинскую, он несколько раз проехал на запрещающий сигнал светофора и выезжал на встречную полосу, создавая угрозу для других участников дорожного движения.

Погоня продолжилась по улицам города и завершилась на пересечении улиц Джалиля и Курманджан Датки. Транспортное средство остановили сотрудники УПСМ, водителя задержали. Им оказался гражданин Т.Д., 2006 года рождения.

В ходе проверки установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтверждено актом медицинского освидетельствования.

После задержания гражданин доставлен в УВД Первомайского района, где передан следственной службе для дальнейшего разбирательства.

Грузовую машину FAW водворили на штрафную стоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/365585/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Мужчину подозревают в изнасиловании собутыльника после застолья в Бишкеке
Погоня со стрельбой в Сокулуке: пьяный водитель протаранил две патрульные машины
ГКНБ задержал следователя МВД за сокрытие группового изнасилования в Кемине
Сын кронпринцессы Норвегии обвиняется в изнасилованиях. Он предстал перед судом
В Таласе поймали мужчину, который 25 лет скрывался по делу об изнасиловании
В Бишкеке машина ехала со скоростью 120 километров в час. Ее водитель задержан
На Иссык-Куле двоих парней подозревают в изнасиловании 15-летней девушки
В Бишкеке водитель управлял автомобилем в алкогольном и наркотическом опьянении
Задержан сотрудник милиции по подозрению в изнасиловании школьницы
Водитель авто представлялся оперативником, показывая подложные номера
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане ночью зафиксировали землетрясение магнитудой около трех баллов В Кыргызстане ночью зафиксировали землетрясение магнитудой около трех баллов
Сын убитого верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи ранен при атаке&nbsp;&mdash; СМИ Сын убитого верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи ранен при атаке — СМИ
Атака на&nbsp;Иран. Президент ОАЭ заявил, что страна находится &laquo;в&nbsp;состоянии войны&raquo; Атака на Иран. Президент ОАЭ заявил, что страна находится «в состоянии войны»
Землетрясение магнитудой 4&nbsp;балла произошло недалеко от&nbsp;столицы Кыргызстана Землетрясение магнитудой 4 балла произошло недалеко от столицы Кыргызстана
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
12 марта, четверг
08:41
Главного бухгалтера филиала «Кыргыз почтасы» задержали за присвоение средств Главного бухгалтера филиала «Кыргыз почтасы» задержали...
08:40
Водителя, подозреваемого в изнасиловании, задержали после погони по Бишкеку
08:35
Мухаммадали Каныбеков завоевал бронзу молодежного Кубка мира по боксу
08:18
Сборная Кыргызстана по футболу проведет матчи с командами Мадагаскара и Бахрейна
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
11 марта, среда
23:39
PlayStation 6 станет в три раза мощнее актуальной модели
23:13
Встреча бойцов ММА из Казахстана и Кыргызстана закончилась скандалом
22:40
В Казахстане ждут потомство от первой пары амурских тигров
22:23
Бизнес Кыргызстана инвестировал в другие страны ЕАЭС почти $82 миллиона