Кыргызстанка заколола младенца отверткой. Уголовное дело передали в суд

В Перми (Россия) начинается судебный процесс по уголовному делу 18-летней гражданки Кыргызстана, которая заколола отверткой своего новорожденного малыша. Об этом сообщили российские СМИ.

Жуткий инцидент произошел в конце июня 2018 года в Дзержинском районе Перми. 18-летняя девушка родила ребенка дома без помощи медиков.

Малыш появился на свет здоровым. Однако девушка решила скрыть внебрачное материнство. Сразу после родов она нанесла младенцу множество ударов отверткой. Мальчик погиб на месте.

Расследование дела завершили. Матери-убийце грозит от пяти лет лишения свободы.