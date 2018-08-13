Увидимся в ином мире. В Араване 18-летний парень повесился во дворе дома

В Араванском районе Ошской области во дворе собственного дома повесился 18-летний парень. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточняется, что при погибшем обнаружена записка: «Мама, папа, простите, я не оправдал ваших надежд. Увидимся в ином мире».

«Погибший также просил прощения у своих друзей, родственников. Семья парня благополучная. Он окончил школу с красным аттестатом. Его мама работает медсестрой в школе. Никаких повреждений на его теле не было обнаружено. От проведения судебно-медицинской экспертизы родители погибшего отказались», — проинформировали в УВД.