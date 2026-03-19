Власть

В городе Ош силовиков перевели на усиленный режим перед Ноорузом и Орозо айтом

В Оше прошли строевой смотр и инструктаж личного состава правоохранительных органов в преддверии Орозо айта и Нооруза. Мероприятие состоялось на центральной площади города.

В смотре приняли участие сотрудники УВД южной столицы, патрульной милиции, внутренней войсковой части № 703, Южного регионального управления охраны, спецполка милиции (батальон № 3), а также филиала Республиканского учебного центра МВД в Оше.

В ходе мероприятия продемонстрированы готовность силовых структур к обеспечению общественного порядка, их слаженность и координация действий.

В церемонии также приняли участие мэр города Жанар Акаев и начальник УВД Оша Дамирбек Исаков. Руководители проверили уровень готовности подразделений, пообщались с личным составом и дали соответствующие указания.

Выступая перед сотрудниками, градоначальник подчеркнул, что безопасность граждан напрямую зависит от эффективной работы правоохранительных органов, особенно в период массовых мероприятий и приема иностранных гостей.

Начальник УВД довел до личного состава поздравление министра внутренних дел Улана Ниязбекова и отметил, что в праздничные дни сотрудники будут нести службу в усиленном режиме.

«Обеспечение общественной безопасности — наша ключевая задача. Каждый сотрудник должен проявлять бдительность, профессионализм и строго соблюдать закон», — заявил Дамирбек Исаков.

По итогам смотра состоялось торжественное прохождение личного состава и служебной техники. В УВД отметили, что правоохранительные органы полностью готовы к обеспечению порядка в праздничные дни.
