В Ошской области по делу земельной мафии задержан бывший специалист айыл окмоту

В Кара-Суйском районе по подозрению в мошенничестве при распределении земельных участков задержан бывший специалист айыл окмоту. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

По данным милиции, 3 марта в Кара-Суйский РОВД обратился житель района Т.К., 1972 года рождения. Он заявил, что осенью 2023 года житель Даткинского айыльного аймака Х.Н., 1958 года рождения, получил от него 1 миллион 320 тысяч сомов за обещание оформить земельный участок и подготовить все необходимые документы.

По факту начата доследственная проверка. Позже было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР.

Фото УВД

В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудников районного отдела ГКНБ и службы по борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией Кара-Суйского РОВД подозреваемый был задержан. Им оказался бывший специалист по земельным вопросам айыл окмоту.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.