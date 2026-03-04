14:41
Происшествия

В Ноокатском районе обнаружено тело повешенного 20-летнего парня

В Ноокатском районе Ошской области обнаружено тело молодого человека. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По данным милиции, 20 февраля 2026 года в районный отдел внутренних дел поступило сообщение от службы 112. В информации говорилось, что житель села Кок-Бел Ноокатского района 2005 года рождения был найден повешенным в сарае для скота на территории своего дома.

Данный факт зарегистрирован в установленном порядке, начата доследственная проверка. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/364508/
