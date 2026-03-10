Милиция города Ош вышла на рейды против попрошаек

Сотрудники УВД Оша продолжают рейдовые мероприятия под названием «Попрошайка». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным милиции, профилактические мероприятия направлены против граждан, занимающихся попрошайничеством вдоль дорог и создающих помехи движению транспорта, а также против подростков, которые под предлогом жарамазана ходят по заведениям общественного питания и просят деньги.

В УВД отметили, что в ходе рейдов с такими гражданами и несовершеннолетними проводится профилактическая работа. Правоохранители разъясняют им нормы поведения в общественных местах и предупреждают о недопустимости действий, мешающих движению транспорта и нарушающих общественный порядок.

Рейды в южной столице продолжаются.