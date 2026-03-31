Подростки угнали десятки голов скота: в Кара-Суу раскрыли серию краж

В Кара-Суйском районе Ошской области задержали подозреваемых в серии краж скота. Об этом сообщили в пресс-службе Ошского областного управления внутренних дел.

По данным милиции, 22 марта в Кара-Суйское РОВД обратился житель с заявлением о краже овец. Факт зарегистрировали и начали доследственную проверку. После возбудили уголовное дело по статье 205-1 (кража скота) УК КР.

В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых — К.М. (2007 года рождения), К.А. (2008 года рождения) и Т.у.А. (2006 года рождения). Их заключили под стражу.

В ходе следствия установлена их причастность и к другим эпизодам: по предварительным данным, они также похитили еще 16 овец и 2 головы крупного рогатого скота.

Общий ущерб составил около 820 тысяч сомов, из которых 200 тысяч вернули потерпевшим.

Следственные мероприятия продолжаются.