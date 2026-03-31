Происшествия

Подростки угнали десятки голов скота: в Кара-Суу раскрыли серию краж

В Кара-Суйском районе Ошской области задержали подозреваемых в серии краж скота. Об этом сообщили в пресс-службе Ошского областного управления внутренних дел.

По данным милиции, 22 марта в Кара-Суйское РОВД обратился житель с заявлением о краже овец. Факт зарегистрировали и начали доследственную проверку. После возбудили уголовное дело по статье 205-1 (кража скота) УК КР.

В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых — К.М. (2007 года рождения), К.А. (2008 года рождения) и Т.у.А. (2006 года рождения). Их заключили под стражу.

В ходе следствия установлена их причастность и к другим эпизодам: по предварительным данным, они также похитили еще 16 овец и 2 головы крупного рогатого скота.

Общий ущерб составил около 820 тысяч сомов, из которых 200 тысяч вернули потерпевшим.

Следственные мероприятия продолжаются.
Материалы по теме
В Италии из музея украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса
В Узгене задержан дроппер по делу о мошенничестве на полмиллиона сомов
Кража на $65 тысяч в Кара-Суу: деньги поделили и купили авто
В городе Ош силовиков перевели на усиленный режим перед Ноорузом и Орозо айтом
В Баткене мужчина пришел повидаться с ребенком и обокрал бывшую жену
В городе Ош задержан подозреваемый в краже деталей с электроподстанций
В Ошской области по делу земельной мафии задержан бывший специалист айыл окмоту
Жителя Оша задержали за распространение экстремистских материалов в соцсетях
В Баткене подросток подозревается в серии краж. Воровал телефоны и деньги
Милиция города Ош вышла на рейды против попрошаек
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке пропал Виктор Крикунов. Милиция просит помочь в&nbsp;поиске В Бишкеке пропал Виктор Крикунов. Милиция просит помочь в поиске
Атака на&nbsp;Иран. Морская пехота США прибыла в&nbsp;ближневосточный регион Атака на Иран. Морская пехота США прибыла в ближневосточный регион
На&nbsp;Иссык-Куле произошло серьезное ДТП. Есть жертвы На Иссык-Куле произошло серьезное ДТП. Есть жертвы
По&nbsp;пути из&nbsp;Италии в&nbsp;Польшу похитили грузовик с&nbsp;12&nbsp;тоннами шоколада KitKat По пути из Италии в Польшу похитили грузовик с 12 тоннами шоколада KitKat
Бизнес
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
