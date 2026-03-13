16:46
USD 87.45
EUR 100.98
RUB 1.10
Происшествия

Жителя Оша задержали за распространение экстремистских материалов в соцсетях

В Оше задержан мужчина, подозреваемый в распространении экстремистских материалов через социальные сети. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

По данным милиции, сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции провели оперативные мероприятия, в ходе которых был выявлен гражданин, распространявший в интернете материалы, запрещенные к использованию на территории Кыргызстана.

Согласно заключению экспертизы, мужчина публиковал в социальных сетях материалы, относящиеся к экстремистским и террористическим организациям.

УВД
Фото УВД

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статьям «Подготовка и распространение экстремистских материалов» и «Разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан Дж. уулу М., 1992 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания.

Следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают других возможных причастных к распространению запрещенных материалов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/365901/
просмотров: 126
Версия для печати
Материалы по теме
Милиция города Ош вышла на рейды против попрошаек
Кабмин ввел новый механизм предупреждений за экстремизм для СМИ и организаций
Высокопоставленного функционера экстремистов задержали в Кыргызстане
Верховный суд подтвердил решение о признании материалов Kloop экстремистскими
В Ноокатском районе обнаружено тело повешенного 20-летнего парня
Из чатов — к взрывчатке: подростки готовили теракт в Кыргызстане
«Я из милиции». В городе Ош задержан лжесотрудник, вымогавший деньги
Обещал доставить айфон за час. В Оше поймали мошенника
У сторонников «Хизб ут-Тахрира» в Ошской области изъяли российские паспорта
В Оше задержаны двое за распространение экстремистских материалов в соцсетях
Популярные новости
Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД
В&nbsp;Кыргызстане ночью зафиксировали землетрясение магнитудой около трех баллов В Кыргызстане ночью зафиксировали землетрясение магнитудой около трех баллов
&laquo;Трейдинг&raquo; в&nbsp;Telegram: в&nbsp;Бишкеке задержали подозреваемую в&nbsp;серии мошенничеств «Трейдинг» в Telegram: в Бишкеке задержали подозреваемую в серии мошенничеств
Высокопоставленного функционера экстремистов задержали в&nbsp;Кыргызстане Высокопоставленного функционера экстремистов задержали в Кыргызстане
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
13 марта, пятница
16:44
CASA-1000. Узбекистан заинтересован в поставках электроэнергии CASA-1000. Узбекистан заинтересован в поставках электро...
16:35
Жителя Оша задержали за распространение экстремистских материалов в соцсетях
16:33
CASA-1000. Сколько заработают НЭСК и «Электрические станции» за 15 лет
16:30
ВВП Кыргызстана достиг 264 миллиардов сомов с начала 2026 года
16:24
Государство субсидирует логистические расходы экспортеров Кыргызстана